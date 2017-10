VIDEO: Souboj lídrů zvládlo City. Jsou neuvěřitelní, ocenil Neapol kouč

Manchester City těžil ze skvělého nástupu, v deváté minutě otevřel skóre Raheem Sterling a krátce po něm zvýšil náskok Gabriel Jesus. Neapol, která v italské lize vyhrála všech osm zápasů, mohla před přestávkou snížit, jenomže domácí gólman Ederson lapil penaltu Driesi Mertensovi.

„Rozdělme ten zápas do prvních pětadvaceti minut a do zbytku. Za úvod si Manchester zaslouží uznání, jejich technika, rychlost a pohyb byly vynikající. Můj tým oceňuji za to, že se dostal z tlaku. City totiž obvykle ničí vše, co jim přijde do cesty,“ prohlásil kouč Neapole Maurizio Sarri.

Ve vyrovnaném druhém poločase dostala Neapol druhou možnost snížit z pokutového kopu a tentokrát se to povedlo dvacetiletému Amadou Diawarovi. Další gól už ale nepadl a Manchester City tak napříč všemi soutěžemi vyhrál už deset zápasů v řadě – což bylo loňské maximum týmu trenéra Guardioly.

„Hráli jsme proti neuvěřitelnému týmu. Už před zápasem jsem říkal, že patří mezi nejlepší celky v Evropě. Museli jsme proto předvést neuvěřitelný, perfektní výkon, a proto jsem na své hráče tolik pyšný,“ uvedl Guardiola. Manchester City s devíti body vede tabulku skupiny v Lize mistrů a kraluje i anglické nejvyšší soutěži.

Neapolský kouč Sarri si dokonce myslí, že „Citizens“ mohou celou Ligu mistrů vyhrát. „Mají mimořádný tým,“ dodal.