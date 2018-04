Bayern touží po evropském úspěchu, Real může zkompletovat hattrick

Historie evropských pohárů nezná kluby, které by na sebe narazily častěji. Dosavadní vzájemná bilance je vzácně vyrovnaná. Jedenáctkrát se z vítězství radoval Bayern, jedenáctkrát Real, dvě utkání skončila nerozhodně.

Posledních pět setkání ale vyznělo ve prospěch madridských fotbalistů. Loni se týmy potkaly ve čtvrtfinále této nejprestižnější klubové soutěže. Real v úvodním duelu v Mnichově vyhrál 2:1, v domácí vypjaté odvetě pak 4:2 po prodloužení. Nakonec celou soutěž podruhé v řadě ovládl.

„Na vyřazení z minulé sezony už nemyslíme, je to historie. Každý zápas je rozdílný, stejně jako každá sezona. Favoritem je Real, to však automaticky neznamená, že postoupí. Víme, že porazit se dá,“ říká polský útočník Robert Lewandowski.

Právě on může být tím klíčovým článkem, který dotáhne Bayern k postupu. Na něj bude tým kouče Juppa Heynckese spoléhat. Vždyť letos nastřílel v německé lize 28 branek a pomohl bavorskému velkoklubu k zajištění titulu pět koncem soutěže.

Na druhé straně však ční hrozba největší. Portugalský zabiják Cristiano Ronaldo. Jeho statistika v Lize mistrů je ohromující. V aktuálním ročníku se trefil už patnáctkrát, celkově má v této soutěži na kontě 120 zásahů. Nejvíc ze všech.

„Ronaldo nám v minulosti už pár gólů dal, takže je jasné, že se budeme muset opravdu hodně snažit, aby nepřidal další. Není to ale jen o něm, nebezpeční jsou úplně všichni,“ mluví o potenciální hrozbě Lewandowski.

Vždyť Ronaldo byl tím, kdo loni o postupu svého celku rozhodl. V odvetném utkání totiž soupeři nasázel hattrick, z toho dvakrát skóroval v prodloužení.



Přepíše Real opět dějiny?

V novodobé historii Ligy mistrů se stal Real Madrid jejím šampionem šestkrát. Navíc jako jediný dokázal prvenství v soutěži obhájit. Letos může zkompletoval zlatý hattrick.

„Třetí titul v řadě? Nic není nemožné, dáme do toho všechno. Když jsme dokázali vyhrát dvakrát, nevidím důvod, proč by se nám to nemělo podařit znovu,“ prohlašuje sebevědomě obránce Dani Carvajal.

Přestože ligové výkony královského klubu nejsou v této sezoně ideální, můžeme nazvat období od příchodu trenéra Zinédina Zidana v roce 2016 za jedno z nejlepších v jeho bohaté historii.

Ve chvíli, kdy na lavičce nahradil neúspěšného Rafaela Beníteze, dostal od vedení jasný cíl: Liga mistrů! Nejenže ji francouzský kouč dokázal s Realem okamžitě vyhrát, díky skvělé ligové jízdě skončil Real v tabulce druhý. Pouze bod za mistrovskou Barcelonou.

V čem tkví Zidanova výhoda? Real má v srdci, jako hráč v něm strávil šest sezon, ukončil zde kariéru. Dokázal se etablovat jako trenér. Nejdřív začal jako asistent Carla Ancelottiho, poté sám řídil rezervní tým Castillu. A pak už přišla výzva největší.

Kouzlo záložní řady. Real Madrid, to není jen Ronaldo

Ač je navenek nejzářivější hvězdou madridského klubu Cristiano Ronaldo a většinu pozornosti, kterou má tak rád, strhává na sebe, nepostradatelnou součástí sestavy Realu jsou tři středopolaři oplývající fantastickou kopací technikou - Luka Modrič, Toni Kroos a Isco. K tomu defenzivněji laděný Casemiro, který má na starosti „černou práci“. Z obrany je pak jistí Sergio Ramos, kapitán a rozený lídr.

1. zápas: Bayern - Real (středa 25. dubna, 20.45)

Odveta: Real - Bayern (úterý 1. května, 20.45)

Prezident Realu Florentino Pérez už nenakupuje hvězdy světového formátu tak zběsile jako dřív. I kvůli tomu, že například Gareth Bale, který do Madridu přicházel v roce 2013 za tehdy rekordní částku, se neprosadil tak, jak se očekávalo.

Mnohem více se novodobá přestupní politika třiatřicetinásobného španělského mistra ukázala jako zdařilá u příchodů gólmana Keylora Navase, nenápadného, ale výtečného tvůrce hry Modriče či mladíků Jesúse Valleja a Daniho Ceballose.



Bavorskému gigantu chybí v lize Barcelona

Domácí soutěž ovládl Bayern - pokud počítáme už v tuto chvíli jistý letošní titul - ve 28 případech, Ligu mistrů však „jen“ dvakrát. Jistě, i to je skvělý úspěch, přesto mnichovskému klubu k dokonalosti něco chybí.

Konkurence.

Vždyť na konci nynějšího ročníku obdrží trofej pro německého mistra pošesté v řadě. Svědčí o to skvělé práci hráčů i managementu, ale také o menší kvalitě „druhořadých“ německých týmů, které úrovně Bayernu prostě nedosahují.

Občas se najde někdo, kdo na pár sezon vyletí, Bavořany pozlobí, třeba i vyhraje nějaký titul. Naposledy to byl Dortmund za vlády kouče Jürgena Kloppa. Tehdy hrála Borussia tak dobře, že se dokonce dostala do finále Ligy mistrů. A kdo ji porazil? Ano, Bayern!

Dalo by se říci, že čím víc problémů má Bayern v domácí soutěži, tím lépe hraje v pohárech. Real Madrid se musí každoročně přetahovat s Barcelonou a svým městským rivalem Atlétikem, letos bojuje o třetí příčku s Valencií.

Jestliže jeho hráči musí v těchto nejtěžších ligových zápasech podávat stoprocentní výkon, Bayernu stačí procent devadesát. I tak vyhraje, i tak se stane mistrem. A v evropských střetnutích je to pak cítit.

Starý dobrý Jupp. Urovnal spory, s předstihem vyhrál ligu

Letošní tažení bavorského velkoklubu má s tím, které skončilo jeho dosud posledním evropským triumfem, jedno společné. Něco, co v těch sezonách mezi nebylo.

Lavičce opět vládne Jupp Heynckes.

Dvaasedmdesátiletý trenér se do Bayernu vrátil loni v říjnu, kdy nahradil Carla Ancelottiho. Jeho kouzlo znovu zafungovalo skvěle. Nasměroval tým k titulu, urovnal spory v kabině. Od jeho příchodu prohrálo mužstvo jen dvakrát. I přes ligové porážky s Mönchengladbachem a Lipskem slaví triumf pět kol před koncem.

“Chci Carlovi do Itálie popřát všechno nejlepší, polovina titulu patří jemu. Je to fantastický kouč, navíc velice slušný člověk,“ uvedl Heynckes po výhře na hřišti Augsburgu, která definitivně rozhodla o zisku mistrovské trofeje. Pěkné, že?

To není vše. Po konci zmíněného utkání vyzval trenér fanoušky, kteří s klubem na duel přicestovali, aby Arjenu Robbenovi s Franckem Ribérym věnovali speciální aplaus jako poděkování za to, co pro Bayern dosud odvedli.

EMOCE NECH STRANOU. Trenér Jupp Heynckes nabádá Francka Ribéryho, ať zůstane klidný.

Těmto záložníkům totiž po sezoně měla skončit smlouva a v tu dobu ještě nebylo jasné, jestli budou pokračovat. Pár dní po zápase však oba podepsali jednoroční prodloužení. „Jsou součástí týmu už skoro deset let. Kde můžete dnes něco podobného vidět? Chtěl jsem jim tak prokázat svůj respekt,“ vysvětlil.

Vztahy uvnitř klubu nyní vypadají navenek idylicky a kdy jindy by měl Bayern získat úspěch na evropském poli, když ne teď. No řekněte, kde můžete dnes něco podobného vidět?