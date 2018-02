Jsme na správné cestě, zní po výhře nad Paříží z kabiny Realu

Dvěma brankami přispěl k výhře španělského velkoklubu Cristiano Ronaldo. V aktuální sezoně Ligy mistrů tak už má na kontě jedenáct branek ze sedmi utkání.

Ze začátku to však na jeho velké představení nevypadalo. Několik nadějných příležitostí neproměnil, prosadil se až z penalty.

„Ronalda nemůžete v důležitých zápasech nikdy odepisovat, opět předvedl proč,“ chválil hvězdného Portugalce trenér Realu Zinédine Zidane, který je s výkonem i výsledkem spokojený.

„Je to vítězství skvělé týmové práce. Náš klub už vyhrál 12 evropských pohárů a nadále musí dokazovat, jak si oněch úspěchů váží. My jsme to prokazovali celý zápas. Dobře jsme bránili, se správným zápalem. Odvetné utkání ale bude úplně jiné,“ říká kouč.

Přestože půjde Real do odvety z výhodnější pozice, o postupujícím ještě není zdaleka rozhodnuto.

„Před první utkáním byly šance vyrovnané. Teď už jsme ale favorité. Jsme na správné cestě, musíme v ní pokračovat. Máme za sebou pouze jeden zápas, pokud však budeme hrát takhle i nadále, můžeme porazit každého,“ myslí si madridský záložník Luka Modrič.

I přes porážku panovala mezi hráči Paris St. Germain spokojenost s předvedenou hrou.

„Měli trochu štěstí. Výsledek je nepříjemný, ale nepřestáváme věřit, že postoupíme,“ říká záložník pařížského celku Marco Verratti.

Podobně na situaci nahlíží i obránce Marquinhos: „Pokud podáme dobrý výkon, můžeme jít dál. Očekávali jsme hodně náročný zápas, byli jsme na něj připravení, ale výsledek není takový, jaký jsme si přáli. Hráli jsme dobře, v první půli jsme hodně drželi míč a vytvářeli si šance, ale pak jsme dostali gól z penalty. Ve druhém poločase jsme sice dostali další dva góly, ale známe svou sílu.“

Odveta se hraje v úterý 6. března v Paříži.