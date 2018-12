První utkání jsme nezvládli. Musíme změnit všechno, říká Vrba před Římem

Pozice Plzně ve skupině G se vítězstvím nad CSKA Moskva výrazně zlepšila. K udržení třetí příčky potřebuje získat v posledním utkání aspoň stejně bodů jako ruský celek, který nastoupí na stadionu Realu Madrid.

Pokud vyhrajete, máte jistotu postupu do jarní části Evropské ligy. Berete to jako utkání podzimu?

Myslím, že důležitostí to bude pro Viktorii zápas hodně zajímavý, ale neřekl bych, že ten největší.

Budete sledovat vývoj souběžně hraného duelu mezi Realem Madrid a CSKA Moskva?

Pro mě bude důležitější utkání v Plzni. Je však pravděpodobné, že v klubu budou informace prosakovat a budu se výsledek dozvídat.

Jak moc se mužstva oproti předchozímu vzájemnému souboji změní?

Jaký bude tým soupeře, to nevím. Budete si muset počkat na tiskovku Říma. A my? Musíme změnit úplně všechno. Odehráli jsme tam špatné utkání, dostali jsme rychlý gól a zbytek byl v režii domácích. Nezvládli jsme to.

Do Plzně nepřicestoval útočník Edin Džeko, který vám v prvním zápase nastřílel hattrick. Je to pro soupeře velké oslabení?

To se v této fázi soutěže stává, že jsou někteří hráči zranění. Řím má zraněné čtyři fotbalisty, my tři.

Trenér AS Řím o Schickovi Eusébio di Francesco „Čekám od něj víc, stejně jako čeká on sám od sebe. Proti Plzni bude mít možnost ukázat, že je lepším hráčem.“

Mohl byste porovnat Džeka s jeho spoluhráčem Patrikem Schickem?

Nepracuju s nimi, nicméně Džeko je trošku dál v tom, že už hraje ve velkých evropských klubech delší dobu a patří ke klíčovým hráčům, zatímco Schick se do té pozice zatím snaží dostat.

Může vám výhra na hřišti CSKA Moskva pomoci v tom smyslu, že jste si dokázali, že v Lize mistrů ještě umíte zvítězit?

Na jedné tiskovce jsem už říkal, že naše skupina je rozdělená na dvě části. Real a AS jsou velkokluby, my a CSKA bojujeme o Evropskou ligu. Zjistěte si rozpočet Realu a Říma a uvidíte, v čem je ten hlavní rozdíl.

Je těžší hráče připravit na takový zápas fotbalově? Nebo mentálně?

Včera jsme studovali naše první utkání a poslední duel Říma v italské lize. Naše vystoupení jsem ani nechtěl ukazovat, spíš ten ligový zápas, který Řím ani přes dvoubrankové vedení nedotáhl k výhře. Je to i o psychice, nehráli jsme tenkrát dobře. Doufám, že domácí prostředí nám pomůže, navíc máme před sebou poslední utkání v Lize mistrů. Chceme, aby bylo důstojné.

Jak prestižní by pro vás byl případný postup do vyřazovací části Evropské ligy?

Pro nás je svátkem už to, že jsme za posledních sedm let potřetí v Lize mistrů. Samozřejmě by se nám mohlo podařit do jarní části postoupit počtvrté, jednou se nám to povedlo ze skupiny Evropské ligy. Byl by to obrovský úspěch plzeňského fotbalu.

Jak je na tom v současné době kádr zdravotně?

Je to jednoduché, k dispozici nebude Krmenčík, Kolář a Řezník.

Mohl byste specifikovat, jak to vypadá s Radimem Řezníkem?

V pondělí byl na operaci.