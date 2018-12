Plzeň bojuje, Řím už má jasno. Ale neulehčí nám to, tuší Hrošovský

Slovenský středopolař byl u toho, když Viktorii třemi brankami sestřelil bosenský kanonýr Edin Džeko, ten ale do utkání v Plzni kvůli zranění nezasáhne. Do hry by se tak měl dostat český útočník Patrik Schick.

Plzeň vs. AS Řím Online reportáž ve středu od 18:55

Je pro vás absence Džeka dobrou zprávou?

Vzhledem k tomu, jakou má proti nám bilanci, tak by to mohla být velká výhoda. Schick má také ale svoji kvalitu. O jednom hráči to není, přestože nám dal minule hattrick.

Právě Patrick Schick by zřejmě měl naskočit hned od začátku. Je to pro vás nějak zajímavé?

Prestižní je to spíš pro něj, že nastoupí zase v Česku. Už jsem proti němu nějaké zápasy odehrál, naposledy nám dal gól, když jsem hrál za Slovensko. Až tak dobré vzpomínky na něj nemám. (úsměv)

V prvním vzájemném střetnutí jsme v Římě schytali pětigólový debakl. Co musíte zlepšit?

Všechno! Prohráli jsme 0:5, celé špatně. Nedostali jsme se ani do žádných šancí. Věřím, že se na to tentokrát připravíme jinak, navíc když hrajeme doma.

Naposledy vedl AS Řím v italské lize proti Cagliari o dva góly, ale nakonec bral jen bod za remízu. Může jej ztráta oslabit?

Těžko říct. Pořád je to velký klub, který má o mnoho větší možnosti a rozpočet než my. To jejich ztracené utkání jsme ale samozřejmě viděli a ukázalo nám, kde bychom je mohli překvapit. Věřím, že to ukážeme.

Mohl byste být konkrétnější?

To si necháme pro sebe, snad to uvidíte na hřišti.

Soupeř už má postup do jarní části zajištěný. Hrozí, že vás podcení?

Je to zápas Ligy mistrů a nemyslím si, že by to šli prostě jen nějak odehrát. Neulehčí nám to.