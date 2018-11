Není výhra jako výhra. V Liverpoolu teď týrají mozky postupovými počty

V posledním kole skupinové fáze přivítá Liverpool na domácím stadionu Neapol. „Výhra 1:0 nám bude stačit? Opravdu? Tak skvělé! Dáme gól, písknou konec a jdeme domů,“ reagoval s úsměvem německý kouč.

Je to tak, takové vítězství by skutečně Liverpool posunulo do osmifinále. A jak vypadají ostatní možnosti v zamotané skupině C?

Co určuje pořadí při shodě? 1. Vyšší počet získaných bodů ze všech vzájemných zápasů mezi týmy s bodovou shodou. 2. Rozdíl ve skóre ze všech vzájemných zápasů mezi týmy s bodovou shodou. 3. Vyšší počet vstřelených gólů ze všech vzájemných zápasů mezi týmy s bodovou shodou. 4. Vyšší počet vstřelených gólů ze vzájemných zápasů na hřišti soupeře mezi týmy s bodovou shodou. 5. Pokud první čtyři kritéria nerozhodnou, aplikují se znovu na týmy, které zbývají (např.: Tým 1 má lepší skóre, pořadí minitabulky tedy vyhraje, zatímco týmy 2 a 3 se ve všech kritériích shodují). ...pokud ani to nerozhodne, pokračuje se dál, kritérií je celkem dvanáct. Posledním je klubový koeficient. Zdroj: uefa.com

Pochopitelně se nabízí, že anglický tým nezvítězí a sám se z matematické hry vyřadí.

Ale v případě, že Liverpool porazí jakýmkoliv výsledkem Neapol a PSG prohraje s Crvenou zvezdou Bělehrad, končí Pařížané.

A teď se podíváme na možné scénáře, pokud PSG podle očekávání Crvenou zvezdu porazí (tím pádem postoupí) a zároveň...

...Liverpool zvítězí o gól:

V případě výsledku 1:0 by šel dál Liverpool díky většímu počtu nastřílených gólů v průběhu celé skupinové fáze. Jakákoliv jiná výhra anglického celku o jednu branku (2:1, 3:2, ...) však pošle do osmifinále Neapol. První duel v Itálii skončil totiž 1:0 a rozhodoval by počet nastřílených branek na hřišti soupeře ve vzájemných zápasech.

...Liverpool zvítězí o dvě a více branek:

V takovém případě bude mít finalista posledního ročníku Ligy mistrů lepší skóre ze vzájemných utkání a postoupí, Neapol by čekala jen Evropská liga.

...Liverpool vyhraje a PSG remizuje:

Zajímavá situace by ovšem nastala v případě, kdyby Liverpool libovolně vyhrál a Paříž remizovala. Rozhodnout by musela minitabulka tří týmů v součtu na devíti bodech a jejich vzájemné zápasy. Radoval by se Liverpool (6 bodů), Neapol a PSG by měly z utkání braných v potaz o bod méně.

Poté se to zamotává ještě mnohem víc. S největší pravděpodobností by šla dál Paříž, Neapol by zachránila pouze prohra o gól, a to 3:4 a vyšší. Ale to už je velká teorie...