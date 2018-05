Mimořádný úspěch. Neuvědomujeme si, čeho jsme dosáhli, ví Zidane

Jako aktivní hráč ovládl nejprestižnější klubovou soutěž jednou. Bylo to právě v dresu Realu, kde strávil šest sezon. A k trofeji dokráčel ve finále roku 2002 proti Leverkusenu vskutku velkolepě.

Po svižném úvodu byl stav nerozhodný 1:1. Krátce před poločasovým hvizdem však přišel nepovedený centr Roberta Carlose z levé strany, do kterého se Zidane z voleje opřel a propálil brankáře Butta. Tento gól, jenž se nakonec ukázal jako vítězný, byl považován za nejhezčí trefu ve finále Ligy mistrů.

Až do letošního ročníku.

Stav byl opět vyrovnaný 1:1, když se po hodině zavěsil do vzduchu Gareth Bale a výstavními nůžkami poslal míč za záda bezmocného gólmana Kariuse. Fotbalová nádhera!

Hezčí než ten Zidanův? „Byla to vynikající trefa, ale těžko se to porovnává, protože to byly rozdílné kopy,“ myslí si trenér Realu. „Cristianův gól, Baleův a můj, to jsou tři góly, které se navždy zapíšou do historie,“ neopomenul ani Ronaldův akrobatický zásah ze čtvrtfinále proti Juventusu.

Samotný Bale považuje svůj zásah za ten vůbec nejpohlednější, který finálová klání této soutěže pamatují.

„Musí to být nejlepší branka finále Ligy mistrů. Dát takovou je splněný sen. A povedlo se to na největším fotbalovém jevišti. Ale já jsem především rád, že jsem vyhráli,“ řekl Bale po utkání.

„Nikdy jsem vlastně nůžkami gól nedal, i když jsem se o to mnohokrát pokoušel. Pamatuji si jen, že Marcelo hezky odcentroval a míč jsem měl v ideální výšce. A pak se třepotal v síti,“ popisoval.

Trenér Zidane? Ještě úspěšnější než jako hráč

Skončený ročník španělské ligy se přitom Realu příliš nevyvedl. Bylo z toho až třetí místo za mistrovskou Barcelonou a městským rivalem Atlétikem. Pro královský velkoklub zklamání.

Navíc postupy v Lize mistrů se rozhodně nerodily jednoduše, svou roli sehrála i štěstěna.

„Měli jsme komplikovanou sezonu, ale tímhle koncem jsme si udělali radost. Teď si to musíme užít, protože tohle už jen tak nedokážeme. Jsem šťastný, že mám svůj podíl na historii tohoto legendárního klubu,“ raduje se Zidane.

Ano, podíl na tom opravdu má. A jaký!

Vždyť tři triumfy v Lize mistrů mají na kontě jen další dva trenéři - Bob Paisley a Carlo Ancelotti. Ani jeden z nich k nim však nedokráčel v řadě. A už vůbec ne během úvodních tří let své trenérské kariéry na nejvyšší úrovni. Navíc je francouzskému hrdinovi teprve 45 let.

„Jsou to obrovské emoce. Třikrát v řadě zvednout trofej pro šampiony Ligy mistrů je neskutečné. Ještě si neuvědomujeme, čeho jsme dosáhli. Tento tým je prostě mimořádný,“ vykládal Zidane.

Bude se příští rok radovat i počtvrté?