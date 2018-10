Liberecký Karafiát: U nás je horká půda. Slavii jako favorita neberu

Fotbalisté Liberce se chystají na domácí bitvu podzimu. K Nise v neděli dorazí aktuální ligový lídr Slavia Praha, kde působí exliberecký kouč Trpišovský i několik bývalých hráčů Slovanu.

O zápasy se Slavií je pod Ještědem tradičně obrovský zájem, ten jarní, který skončil bez branek, sledoval skoro vyprodaný stadion. Velká návštěva se očekává i nyní.

Berete zápas se Slavií jako něco mimořádného?

Nám se teď blíží hned dva mimořádné zápasy – se Slavií a v Jablonci. Obrovsky se na ně těšíme, určitě přijde hodně lidí. Doufám, že to pro nás dobře dopadne.

Jak těžké bylo se v posledních kolech vyhrabat ze spodní poloviny tabulky?

Pořád nebylo tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř, ale je pravda, že to nebylo zrovna příjemné. Pak jsme ale dvakrát vyhráli a odpíchli se od spodku tabulky. Hodně důležité bylo podle mě poslední vítězství ve Zlíně, kde od nás tři body čekal málokdo, ale my jsme to zvládli.

V čem se tým v poslední době změnil?

Začalo se nám trošku víc střelecky dařit a i v obraně jsme hráli bez chyb. Když dáme jeden gól, spadne z nás tíha a i vzadu se nám pak hraje líp. V zápasech předtím jsme neproměňovali šance, ke konci utkání už jsme byli pod psychickým tlakem a začali jsme dělat chyby v obraně. Teď jsme se snad odrazili k lepšímu.

Slavii přivede exliberecký kouč Trpišovský. Máte o to větší motivaci?

Bude to asi trochu víc zajímavé pro diváky, ale pro nás je to utkání jako každé jiné. Se Slavií to bude určitě těžké, ale na takový zápas se každý ještě trochu víc vyhecuje. Doufám, že to zvládneme za tři body.

Jste s někým z exlibereckých slávistů v kontaktu?

Třeba s brankářem Kolářem si napíšeme nebo prohodíme slovo, protože se občas objeví v Liberci. I s některými lidmi z realizačního týmu jsem v kontaktu. Před zápasem se budeme hecovat, ale pak budeme zase kamarádi. Teď jsou to ale nepřátelé a budeme je chtít vyprovodit do Prahy.

Slavia má nejlepší útok v lize, v 11 zápasech nastřílela 27 gólů. Na koho si dáte největší pozor?

Oni teď mají zraněné útočníky, takže předpokládám, že nastoupí Matoušek, což je velice rychlý hráč. Ale když nedá gól on, může ho dát někdo ze záložníků. Pozor si musíme dát na každého, Slavia má navíc i dobré standardní situace. Musíme být pořád ve střehu.

Berete Slavii jako favorita?

Neřekl bych. Hrajeme doma a každý ví, že je tady horká půda. Favoritem chceme být my.

Máte jako bývalý sparťan proti Slavii o motivaci navíc?

Už to tak neberu. Zápasy proti Slavii jsou pro mě dneska stejným svátkem jako proti Spartě. Teď jsem ve Slovanu a snažím se podávat co nejlepší výkony.

Mluvil jste o dvou důležitých zápasech – se Slavií a Jabloncem. Jaký bodový zisk by vás z nich uspokojil?

Chceme samozřejmě šest bodů, ale bude to ohromně těžké. I za čtyři bychom byli hrozně rádi – kdybychom třeba Slavii doma porazili a v Jablonci vybojovali bod.