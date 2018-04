Liberec jásá... a Sparta závidí. Jak mladý střelec Pulkrab dál udivuje

Přitom největší jarní střelecké eso Spartě patří - jenže jeho služeb zvesela využívá někdo jiný.

Matěj Pulkrab stihl za pět zápasů sedm gólů a v Liberci si mnou ruce: tohle hostování se vyplácí!

Jen pro úplnost - dát gól v každém z prvních pěti jarních utkání se Pulkrabovi povedlo jako prvnímu hráči po pětatřiceti letech! S osmi góly už může pomalu snít i o trofeji pro nejlepšího střelce ligy: na vedoucího Krmenčíka z Plzně sice ještě ztrácí čtyři trefy, ale formu má parádní.

„Jsem za to rád, ale nepropadám euforii,“ ujišťoval po sobotním zápase se Slováckem. „Párkrát jsem pomohl k bodům, což je úžasné.“

Hlavně porovnání s podzimem bije do očí, kdy to od dvacetiletého útočníka žádná sláva nebyla. Čekalo se, že naváže na první liberecké hostování - už před dvěma lety vtrhl do ligy pěkně zostra a v sedmi zápasech nastřílel čtyři góly.

Jenže napodruhé se po příchodu ze Sparty, kde pro něj v létě nebylo místo, rozjížděl pomalu. Trefil se jen v prvním kole, od té doby nic.

Matěj Pulkrab (v modrém) během víkendového duelu proti Slovácku

Až zima všechno změnila. Konkurent z útoku Graiciar se zranil, kouče Jindřicha Trpišovského vystřídal David Holoubek - a to Pulkrabovy šance výrazně zvedlo. Mladý trenér ho dobře zná ještě z mládeže Sparty, využíval ho i v áčku a v Liberci jejich spolupráce ožila.

„Dávno vím, co v Matějovi je,“ opakoval Holoubek poté, co se jeho trumf na jaře rozjel.

První kolo: jediným gólem zařídil vítězství nad Mladou Boleslaví.

Druhé kolo: dvěma trefami pomohl k remíze s Karvinou.

Třetí kolo: další brankou přispěl k cennému bodu z Plzně.

Čtvrté kolo: o výhře nad Brnem rozhodl sám dvěma góly.

Páté kolo: proti Slovácku trefil body gólem na začátku zápasu.

Matěj Pulkrab slavící branku. Takhle se na jaře radoval už sedmkrát.

Byla to typická ukázka Pulkrabovy síly. Žádné kličky, parádičky, sprinterské souboje. Jen chytrý náběh do vápna, předskočení soupeře a nastavená noha. Dar, se kterým se narodil a který dělá z útočníků střelce.

Taky vás napadlo, jak by se jeho elán a bojovnost teď Spartě hodily? Pulkrab je hráč do nepohody. Samorost, který jde do každého souboje naplno, neuhýbá, nespekuluje. A hlavně: na rozdíl od všech sparťanských útočníků má teď formu jako hrom.

Tak třeba v létě?

Počítá se s tím, že se do Prahy vrátí, jenže je otázka, jestli si tím polepší. Vždyť Liberec jeho góly vystřelily na třetí místo tabulky, zatímco Sparta se potácí na šestém a vážně jí hrozí, že zůstane bez pohárů.

Příští sezona už musí být jiná - a v Pulkrabovi může Sparta najít střelce, na kterého bude spoleh.

„Podobá se Lafatovi, ale ještě víc Sieglovi,“ věděl Holoubek už před čtyřmi lety. Teď má následníka slavných střelců znovu po ruce.

Minimálně do léta.