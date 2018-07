Karvinské těžký los neděsí. Můžeme překvapit, říká trenér Nádvorník

„Začínat dvakrát na hřišti soupeře není ideální,“ uznal karvinský trenér Roman Nádvorník. „Těžký bude Liberec a ještě těžší duel na Slavii. Čekají nás papírově velmi silní protivníci. Ale uvidíme. Třeba nám to sedne a budeme mít čtyři body.“

Po chvíli kouč s úsměvem dodal: „Ideální by jich bylo šest...“

Nádvorník upozornil, že Karvinští nemají co ztratit. „Naopak můžeme překvapit, a pokud bychom uspěli, mohlo by nám to zvednout sebevědomí a nastartovat hezký podzim.“

Ve čtvrtém kole jede Karviná do Jablonce a v pátém hostí 19. srpna Plzeň. „Z úvodních pěti soupeřů jsou tři, co hrají evropské poháry. Chybí nám jen Sparta, abychom to měli komplet,“ podotkl Roman Nádvorník. „Ale těžký los na začátek může být někdy i výhoda. Věřím, že tomu tak v našem případě bude, že dobře začneme v Liberci a do dalších zápasů nám to pomůže.“

Liberec - Karviná Sledujte od 17.00 online.

Karvinský kapitán Marek Janečka podotkl, že stejně budou muset hrát s každým.

„Nic lehkého to nebude, ale za toho dva a půl roku, co jsem tady, musím říct, že se silnějšími soupeři se nám hrálo lépe než s těmi papírově slabšími. Ale až zápasy ukážou, jak na tom jsme,“ řekl Janečka. „Po pěti kolech uvidíme, kolik budeme mít bodů, ale teď vše směřujeme k Liberci.“

Takže, jak Karvinští vidí souboj s Libercem? „Naše výhoda může být v tom, že soupeř má v týmu dost změn i nového trenéra. Nemuselo by jim to ještě klapat,“ přeje si Marek Janečka. „My však také máme nějaké změny a nového kouče. Liberec je rozhodně favorit.“

Trenér Nádvorník je přesvědčený, že Karvinští jsou na prvního soka dobře připraveni. „Vše ale bude záležet na tom, zda to přeneseme na hřiště,“ uvedl. „Viděl jsem dva jejich zápasy. Máme jasnou představu, jak by měli hrát. Většinu hráčů, kteří do Liberce přišli, velmi dobře znám z druhé ligy. Liberečtí dlouhodobě potvrzují vysokou kvalitu a pomýšlejí na pohárové příčky. Přesto věřím, že je v prvním kole dokážeme zaskočit. Doma musí bodovat, zatímco my tam jedeme s čistější hlavou.“

Trenér Nádvorník se během měsíční letní přípravy snažil změnit styl hry i rozestavení mužstva.

„Byl jsem překvapený, že i v náročné přípravě po těžkých bězích jsme v zápasech celkem slušně plnili to, co trenér od nás vyžaduje,“ řekl Marek Janečka. „Zvyknout si na změnu nebyl takový problém. V Karviné jsme natolik inteligentní, že každý chápe, co má dělat a jak hrát, abychom byli spokojeni.“

Na kterého soupeře se trenér Nádvorník po svém návratu do první ligy nejvíce těší?

„Na každého, kterého porazíme, a doufám, že jich bude co nejvíce,“ usmál se.