Start proti Karviné. Nehodláme se soupeři přizpůsobovat, zní z Liberce

Fotbalisté Slovanu dnes vstupují do své již 26. sezony v samostatné 1. české lize. Vedle pražských „S“ je tak Liberec jediným klubem, který působí v nejvyšší soutěži od jejího vzniku v sezoně 1993/94 nepřetržitě a během 25 let navíc třikrát oslavil titul.

Liberec - Karviná Sledujte od 17.00 online.

Slovan ale letos zažil rušné léto a do sezony vletí s výraznými změnami. Po minulé sezoně dostal výpověď hlavní trenér David Holoubek, kterého nahradil poměrně neznámý slovenský kouč Zsolt Hornyák. Z hráčského kádru k tomu odešla řada opor základní sestavy v čele s kapitánem Coufalem, desetigólovým útočníkem Pulkrabem či klíčovými záložníky Folprechtem a Bosančičem. Posilami jsou vesměs hráči z druhé ligy.

Prvním ostrým testem obměněného libereckého kádru, který povede do bojů nový kapitán Radim Breite, bude dnešní souboj doma s Karvinou.

„Karvinští byli v přípravě hodně tajemní, poslední dva zápasy odehráli za zavřenými dveřmi bez možnosti sledování a natáčení soupeře, ale nám to zase tak nevadí. My hrajeme doma a nechceme se přizpůsobovat soupeři, mělo by to být naopak. Takže informace máme hlavně z minulé sezony a ty klíčové hráče Karviné dobře známe,“ tvrdí Miroslav Holeňák, liberecký asistent trenéra.

Přišel Mara, Oscar zůstal

O takřka jistém přestupu 23letého francouzského záložníka původem z Guiney Kamsa Mary z Jihlavy do Liberce informovala MF DNES už před týdnem. Jeho definitivní přesun pod Ještěd „last minute“ však potvrdily oba kluby po dlouhých jednáních až ve čtvrtek v noci. Mara odehrál v Jihlavě na jaře v 1. lize devět zápasů, patřil k těm lépe hodnoceným hráčům, ale pádu Vysočiny do druhé ligy nezabránil.

Součástí transferu je hostování libereckého Machuči v Jihlavě. Ve Slovanu naopak zůstává 20letý Oscar Murphy Dorley, jehož hostování z litevského Trakai bylo prodlouženo do konce roku s možností opce.