V Liberci nastartoval kariéru, teď se Jarošík vrací jako trenér

Po téměř dvaceti letech se Jarošík do libereckého klubu vrací, tentokrát v roli člena trenérského realizačního týmu. Jako jednoho ze svých asistentů u prvoligového A-týmu Slovanu si ho totiž vybral nový kouč David Holoubek.

„Už je to dávno, ale na dobu, kdy jsem v Liberci hrál, vzpomínám velice rád. Měli jsme skvělou partu a byly to moje první krůčky v dospělém fotbale. Myslím, že jsem díky tomu nastartoval svou fotbalovou kariéru,“ uvedl 40letý Jiří Jarošík na webu libereckého klubu. „Vážím si toho, že mi dal Liberec šanci tenkrát jako hráči i teď jako trenérovi.“

Jarošíkova fotbalová kariéra po odchodu z Liberce byla vskutku ojedinělá. Ve sbírce má totiž osm mistrovských titulů, které získal jako člen čtyř různých klubů ve čtyřech evropských ligách! Čtyři získal s pražskou Spartou, jeden s CSKA Moskva, jeden se slavnou anglickou Chelsea a závěrečné dva s předním skotským klubem Celtikem Glasgow v letech 2007 a 2008. K tomu odehrál 23 zápasů za českou reprezentaci.

Přestupy Jak se mění prvoligové kádry před jarem 2018.

V první české lize naposledy nastoupil v roli stopera za pražskou Spartu v květnu ve 28. kole sezony 2012/13 v Brně, vrcholovou kariéru pak ukončil ve španělském Deportivu Alavés v roce 2015.

„Když jsem ještě hrál, což bylo relativně nedávno, tak jsem vždycky říkal, že nemám čas se ohlížet, že chci pořád hrát a možná jednou, až budu starý, tak nad tím budu přemýšlet. Momentálně nehraju, ale stejně není příliš času přemýšlet nad tím, co bylo. Musím se soustředit už zase na něco jiného. U fotbalu jsem zůstal a chci se rozvíjet na druhé straně břehu,“ říká Jarošík, jenž na podzim působil jako asistent trenéra juniorky pražské Sparty.

Jednání s novým libereckým koučem Holoubkem prý proběhla celkem rychle. „Překvapil mě. Když mi to volal, byl jsem ještě na dovolené. Po návratu do Čech jsem měl dva dny na rozmyšlenou a poradil jsem se s rodinou a hlavně s mamkou. Všichni mi to schválili a poté už nebylo nad čím váhat,“ přiblížil.

„Samozřejmě je to velký trenérský skok. Už jsem něco trénoval, ale ne dlouho, teď jsem byl ve sparťanském ‚béčku‘. Rok jsem se rozkoukával, sice to nebyla první liga, ale končil jsem teprve nedávno, takže vím, jak to chodí ve velkém fotbale mezi dospělými uvnitř kabiny. Budu se snažit pro kluky v Liberci udělat maximum, aby hráli dobře, porvali se o Evropu a aby byli spokojení fanoušci. Není to skromný cíl, ale rád bych se k tomu takto připojil.“

Příprava fotbalistů Liberce začne pod vedením nových trenérů 3. ledna. „Plán přípravy znám, druhého ledna se náš trenérský štáb sejde v Liberci, kde si k tomu řekneme víc. Bude toho hodně nového, ale určitě se těším,“ řekl Jiří Jarošík, spolu s dalšími bývalými fotbalisty Slovanu Miroslavem Holeňákem a Markem Čechem člen asistentského tria trenéra Holoubka.