Liberec vyzve ve slavnostní generálce Poláky, Jablonec čeká Bielefeld

Fotbalový celek Slovan Liberec, trojnásobný mistr České republiky, pořádá o tomto víkendu v areálu svého stadionu U Nisy oslavy 60 let od vniku klubu. V sobotu jsou na programu od 12.00 prohlídky útrob hlavní tribuny a od 14.30 mohou zájemci pozorovat trénink fotbalistů A-týmu na hlavní ploše.

Hlavní show vypukne v neděli. Atraktivní předzápas obstará od 12.15 exhibiční duel libereckých mistrů ze slavných let 2002, 2006 a 2012. O sestavách týmů „Modrých“ a „Růžových“ rozhodl los, dorazit by měli i trenéři šampionů Škorpil, Lavička a Šilhavý.

Hlavním bodem programu oslav šedesátin bude generálka na blížící se začátek sezony, ve které se fotbalisté Liberce s letními posilami a pod vedením nového kouče Hornyáka střetnou od 14.30 s devátým týmem minulého ročníku polské první ligy Slaskem Wroclaw.

„Liga v Polsku je velice kvalitní, takže diváci se mají podle mě na co těšit. Myslím, že to bude výborná prověrka na první zápas s Karvinou, Wroclaw je silný protivník, nebude to žádná oťukávaná, ale ostrý zápas od podlahy. Budeme to brát jako mistrák a chceme doladit poslední detaily sestavy po vydařeném soustředění v Rakousku,“ tvrdí asistent libereckého trenéra Miroslav Holeňák, který bude předtím i jedním z aktérů mistrovské exhibice Slovanu.

„Samozřejmě se všichni těšíme, až se zase potkáme a věřím, že fanoušky pobavíme na trávníku U Nisy i hezkou podívanou. Myslím, že to bude důstojná část oslav,“ míní Holeňák, který byl oporou Slovanu při zisku historického titulu v roce 2002.

Kompletní informace o programu oslav 60 let vzniku Slovanu Liberec jsou na klubovém webu.

Fotbalisté FK Jablonec, kteří se kromě startu na nový ligový ročník chystají i na premiérovou účast ve skupině Evropské ligy, zatím na kempu v rakouském Kaprunu nezvítězili. Od domácího Salcburku utrpěli debakl 0:5, s Dynamem Moskva remizovali 2:2.

V sobotu je tam od 13.30 čeká utkání proti druholigové německé Arminii Bielefeld. „Je to pro nás generálka a na zápas se hodně soustředíme. Určitě chceme v Rakousku konečně vyhrát,“ přeje si lotyšský reprezentant Davis Ikaunieks, útočná posila Jablonce z Jihlavy.