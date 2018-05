Premiéra Nguyenovi vyšla. Nervózní jsem vždycky, říká liberecký brankář

Pětadvacetiletý brankářský talent si ligovým startem splnil svůj dílčí sen. „Moc jsem se těšil a jsem rád, že to zrovna takhle vyšlo,“ říkal po své premiéře v nejvyšší soutěži.

S fotbalem začínal v pražském Braníku, poté prošel mládeží v pražské Spartě. V dorostu se potkal i s dnešními reprezentanty Krejčím, Kadeřábkem či Pavelkou, ale na rozdíl od nich musel na svou šanci ve velkém fotbale čekat delší dobu.

Jeho cesta ze Sparty pak vedla přes Loko Vltavín do Nového Bydžova. V té době se neživil jen fotbalem, ale také rozvážel obědy po školách. V zimě 2016 zakotvil ve druholigové Vlašimi, kde strávil dva úspěšné roky. A před letošním jarem přišla nabídka z prvoligového Liberce. „Beru to jako další krok v kariéře. Začínal jsem ve třetí lize, pak jsem se posunul do druhé a teď jdu do první,“ těšilo Nguyena při příchodu k Nise.

Vyfasoval dres s číslem jedna, bylo mu však jasné, že ho Liberec nepřivádí jako brankářskou jedničku, ale jako hráče pro budoucnost. Po zimním odchodu Ondřeje Koláře do Slavie se na místo prvního gólmana v Liberce posunul Václav Hladký, který pak odchytal všechny jarní ligové zápasy – až do 28. kola.

První šanci v liberecké brance Filip Nguyen dostal už v důležitém čtvrtfinále poháru na hřišti Slavie. Tam Slovan prohrál 0:2 a na další příležitost si brankář musel počkat až do sobotního zápasu s Bohemians. Před ním byl pěkně nervózní. „Ale to já jsem vždycky, i když hraju za juniorku,“ směje se muž s vietnamskými geny po otci, ale „nevietnamskou“ postavou vysokou 190 centimetrů.

Liberecká defenziva byla proti Bohemians hodně mezinárodní: v brance Nguyen, před ním na postu stoperů Slovinec Vukliševič a Ukrajinec Kačaraba. „Musel jsem s nimi komunikovat v angličtině, takže to bylo trochu složitější. Ale s Tarasem i Damjanem se známe z juniorky, takže to zas takový problém nebyl. Oba hráli skvěle, což potvrzuje, že Bohemka ani nevystřelila na branku.“

Trenér Liberce David Holoubek emotivně reaguje během utkání svých svěřenců s Bohemians Praha.

Velkou zásluhu na Nguyenově příchodu do Liberce měl kouč brankářů Marek Čech. Ten však už tři kola před koncem sezony dostal společně s ostatními trenéry výpověď a gólmany tak v létě převezme zase někdo jiný. I toho bude muset Nguyen přesvědčit o svých kvalitách.

Dá se očekávat, že kromě trenérů Liberec opustí i řada hráčů. Některým končí hostování, jiní mají nabídky odjinud. Filipa Nguyena se to však netýká, U Nisy má smlouvu až do června 2021. A o místo v brance se hodlá poprat. „Záleží na nových trenérech, já udělám všechno proto, abych chytal, ostatně to i Venca Hladký. Ale my jsme kamarádi, takže to určitě jeden druhému budeme přát,“ říká.

Do branky Liberce by se měl Filip Nguyen postavit i v posledním ligovém kole, kdy se jeho tým představí ve Zlíně.