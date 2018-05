Liberec hraje naposledy doma, Holoubek se rozloučí

Liberec by se potřeboval rozloučit vítězně i proto, že v závěru sezony prožívá těžké chvíle. Na výhru čeká už od konce března, z posledních šesti zápasů dokázal vytěžit pouhé dva body. Krizová série znamenala konec libereckých nadějí na evropské poháry a také konec trenérů.

„My trenéři v Liberci u A-mužstva po sezoně skončíme a samozřejmě bychom strašně moc chtěli to naše krátké působení zakončit v posledním domácím utkání jedině vítězstvím,“ řekl liberecký asistent Miroslav Holeňák. „V přípravě jsme pro to udělali s týmem maximum. Optimismus nám dává i dobrý výkon naposledy na horké půdě v Ostravě, která v bouřlivém prostředí hrála o všechno. Tam není lehké něco uhrát a my jsme získali bod.“

Liberečtí na jaře dokázali doma zvítězit jen dvakrát - nad Mladou Boleslaví a Brnem. Naposledy U Nisy prohráli 1:3 s Jihlavou, a právě to byl zápas, po němž trpělivost libereckého vedení přetekla a celý realizační tým, který se přitom Slovanu ujal teprve v zimě, dostal výpověď.

K Nise rozhodně nedorazí slabý protivník. Tým Bohemians 1905 je v tabulce sedmý, tedy jen příčku pod Libercem. Obě mužstva už nehrají ani o poháry, ani o záchranu.

„Bohemka hraje pod trenérem Haškem poctivý fotbal, mají docela výsledky a nebude to nic jednoduchého. Musíme být pozorní a kvalitní v obraně a trpěliví v útoku. Určitě by to chtělo napravit ty dvě poslední domácí porážky a přerušit sérii šesti zápasů bez výhry,“ řekl záložník Václav Pilař, který se po zranění stal členem základní sestavy Liberce.

Kuriózní je, že tým Bohemians vedou dva muži, kteří byli jako hráči u počátků Liberce v první lize. Hlavním trenérem je Martin Hašek, jedním z jeho asistentů Dalibor Slezák.

„Hrál jsem za Slovan v té jeho vůbec první ligové sezoně 1993/94 a musím říct, že pro mě to byla nejemotivnější sezona v prvoligové kariéře. U Nisy to mělo svoji osobitou atmosféru, fanoušci pravidelně naplňovali ten tehdy malý stadionek a fandili za každých okolností, protože byli za první ligu strašně vděční,“ zavzpomínal Slezák. „Celkově na Liberec strašně rád vzpomínám a rád sem jezdím, i když se nám U Nisy dlouhodobě moc nedaří. Snad to teď zlomíme.“