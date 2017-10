Sporná penalta, ale tak to někdy je, nevymlouval se střelec Kopic

„Vítězství bylo zasloužené. Na můj vkus jsme si to až moc komplikovali. Po gólu na 1:0 jsme měli tři čtyři situace, kdy jsme mohli zápas strnout na naši stranu a vést o dvě o tři branky. Utkání jsme potom mohli poklidněji dohrát, uvědomuje si Kopic. Špatné zakončování pravidelně sužuje české fotbalisty...

Po několika neproměněných příležitostech Ázerbájdžán odpověděl vyrovnáním z penalty, kterou sudí odpískal po nafilmovaném pádu Gurbanova. „Ale my jsme se z toho dokázali oklepat a strhli jsme duel na naši stranu,“ řekl Kopic po výhře.

Dokumentoval zápas trápení v koncovce?

Je to tak, malinko se to tam odráží. Trápilo nás to celou kvalifikaci. Před vápno se dobře dostaneme, ale finále nedohrajeme tak, jak bychom chtěli. Musí se to nějak zlomit.

Přenesl jste si dobrou formu z Plzně do národního týmu?

Cítím se dobře, v Plzni hraju všechny zápasy, tady jsem také odehrál celé utkání, to mě těší. Zdravý jsem, to musím zaklepat. Zatím sezona vypadá dobře. Ale je to fotbal, můžou přijít dva zápasy a bude všechno jinak.

Zatímco Plzeň je chválená, národní tým je kritizovaný. V čem se týmy liší?

Atmosféra tady je trochu jiná. Kvalifikace se nepovedla, všichni to cítíme, ale tak to prostě někdy je. Každý jsme v klubové kariéře zažili sezonu, která se nepovedla. Jsme profesionálové, odrazíme se od toho a příští kvalifikační období se o Euro popereme.

Jak se vám zamlouvala atmosféra na stadionu pro necelých sedmdesát tisíc fanoušků?

Velký stadion, ani nevím, kolik bylo lidí. Že to nehlásili? Kolik tak mohlo přijít, maximálně patnáct tisíc? Méně? To se tady ztratí. Není to příjemné, ale nic s tím neuděláme, my z české ligy jsme na nějakých stadionech zvyklí.

Neuškodily malá návštěva a ticho na tribunách tempu zápasu?

Samozřejmě, když je stadion menší a plný, tak se hraje lépe, hráče to víc strhne. Kulisa dělá hodně.