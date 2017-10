Země velká jako Brno opět slaví. Je to sen, říkají o postupu Islanďané

Nesnil. Islanďané výhrou 2:0 nad Kosovem vstoupili do historie, ovládli silnou skupinu I s Chorvatskem, Ukrajinou či Tureckem a těší se na světový šampionát, který v létě 2018 hostí Rusko. Jsou nejmenší zemí, která se na mistrovství představí, dosavadní primát z roku 2006 držel Trinidad a Tobago s 1,3 milionu obyvatel.

„Já nemám slov. Je to opravdu zvláštní. Chápete... Pelé, Maradona, Aron Einar Gunnarsson,“ přidal svého kapitána mezi exkluzivní společnost islandský trenér Heimir Hallgrimsson. Padesátiletý muž si donedávna vedle fotbalu přivydělával jako zubař, profesi zvládal, i když národní tým vedl společně s Larsem Lagerbäckem.

Po veleúspěšném mistrovství Evropy 2016, na kterém maličký Island oslnil postupem do čtvrtfinále a kolo předtím vyřadil Anglii, zůstal Hallgrimsson na lavičce sám. A stal se – společně s hráči – národním hrdinou. Severská pohádka pokračuje.

„Nejtěžší na tom bylo znovu se rozjet po naší ohromné párty ve Francii,“ připomněl kouč úspěch na loňském Euru. To se povedlo hned na začátku kvalifikace, po remíze na Ukrajině dodaly mužstvu klid domácí výhry nad Finskem a Tureckem. Islanďané pak jen dvakrát prohráli s Chorvaty a Finy.

Závěrečné vítězství nad Kosovem režíroval momentálně nejlepší tamní fotbalista Gylfi Sigurdsson, jenž je nejdražší posilou Evertonu v historii, a Johann Gudmundsson, který přidal po přihrávce Gylfiho druhou branku ve druhém poločase.

Se závěrečným hvizdem na trávníku stadionu Laugardalsvöllur v Reykjavíku propukla euforie. Fotbalisté ze střídaček se rozběhli za svými spoluhráči, promrzlí diváci jásali, za protilehlou tribunou zářil ohňostroj.

Pak si hráči s fanoušky střihli tradiční děkovačku, kterou se proslavili na Euru. Když takzvaný „Icelandic thunder clap“ skončil, kapitán Gunnarsson z posledních sil radostně zařval.

Dear world! See you in Russia 2018 #WorldCup #Iceland #Huh ! pic.twitter.com/qD45YoYSii