Splnil jsem si dětský sen, řekl debutant Lüftner. Mrzely ho spálené šance

Má za sebou mimořádně vyvedený rok. V zimě přestoupil do Slavie, se kterou vyhrál titul. Zahrál si na mistrovství Evropy hráčů do jednadvaceti let, přestoupil do zahraničí, do dánské Kodaně. „Pro mě je to pohádka, všechno se mi daří,“ uvedl.

K tomu třiadvacetiletý střední obránce nakoukl i do seniorského áčka, v předchozím dvojutkání s Německem a Severním Irskem nenastoupil, nyní se dočkal reprezentační premiéry.

„Splnil jsem si dětský sen, hrát za mou vlast je nejvíc, co můžu dokázat. Jsem za to rád. Musím zaklepat, mám za sebou krásný rok.“

Měli jste vlastně proti outsiderovi ze San Marina potřebnou motivaci?

Určitě, věděli jsme, že musíme vyhrát, abychom se dostali do druhého koše pro kvalifikaci o mistrovství Evropy. Byl to důležitý zápas a jsme rádi, že jsme ho vyhráli o pět gólů, byť to klidně mohlo být 10:0. Zahodili jsme mraky šancí.

Jak se zápas, v němž soupeř příliš neútočí, hraje střednímu obránci?

Pro mě osobně je takový zápas těžší, musíte se koncentrovat na jejich dvě tři šance, protiútoky. Je to těžší než normální zápas.

Když jste viděl, kolik hráčů se v národním týmu v poslední době objevilo, řekl jste si, že by mohla přijít pozvánka i vám?

Vůbec jsem na to nemyslel.

Na co podle vás současný reprezentační výběr má?

Nechtěl bych hodnotit zápasy, které jsem sledoval jenom na dálku. Ale teď když jsem mezi klukama byl, tak si myslím, že kádr má velkou kvalitu. Ano, nepovedlo se postoupit na mistrovství světa, ale hráči nejsou špatní, jak se o nich píše. Mají velkou kvalitu, hrají v zahraničí. Tým má velký potenciál, když bude pohromadě a trenér zůstane, tak to příští kvalifikaci může být lepší.

Proč se nepovedlo postoupit na mistrovství světa?

Do toho se nechci pouštět, to by byl jen názor nějakého fanouška, který na to koukal u televize. V tomhle případě jsem to byl já. Když někdo, kdo jenom sedí u televize, komentuje mé výkony, tak se mi to také nelíbí. Kvalifikace se bohužel nepovedla, teď se musíme soustředit na Euro.