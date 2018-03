Fotbalová devatenáctka se utká o Euro, stejný boj čeká sedmnáctku

Českou fotbalovou reprezentaci do 19 let čeká poslední boj o postup na mistrovství Evropy. Po suverénním postupu ze základní části kvalifikace se výběr trenéra Luboše Kozla v závěrečné skupině v Itálii utká od středy do úterý s Polskem, Řeckem a domácím týmem.

Čeští mladíci ještě v kvalifikaci neztratili ani bod. V listopadu na turnaji v Lucembursku rozstříleli Arménii a domácí reprezentaci shodně 5:0 a poté si poradili 1:0 se Skotskem. V lednové přípravě poté remizovali 1:1 se Španělskem, prohráli 0:1 s Japonskem a porazili 5:0 Kanárské ostrovy. Do závěrečné fáze kvalifikace Kozlův výběr vstoupí ve středu utkáním s Polskem, o tři dny později ho čeká Řecko a posledním soupeřem bude příští týden v úterý Itálie. Na šampionát postoupí pouze vítězové sedmi skupin a na červencovém turnaji doplní pořádající Finsko. Češi usilují o druhou účast na Euru za sebou poté, co předtím na evropském šampionátu pět let v řadě chyběli. Loni devatenáctka pod vedením trenéra Jana Suchopárka postoupila do semifinále, kde však nestačila na pozdější vítěze Angličany. Nejlepším výsledkem devatenáctky je stříbro z roku 2011. Sedmnáctka bude o Euro bojovat v Olomouci V akci bude i fotbalová reprezentace do 17 let, která ve středu odstartuje závěrečnou fázi kvalifikace o postup na květnové mistrovství Evropy. Svěřenci Radka Bejbla se v Olomouci utkají s obhájcem titulu Španělskem, Srbskem a Ukrajinou. Na evropský šampionát v Anglii postoupí osm vítězů skupin a sedm nejlepších týmů z druhých míst. Vedle anglického hostitele už se na turnaj kvalifikovaly výběry Itálie, Nizozemska, Portugalska, Švédska a Švýcarska. Čeští mladíci ve středu hrají se Srbskem, v sobotu se rovněž od 17:00 utkají se Španělskem a domácí skupinu zakončí příští úterý od 14:30 proti Ukrajině. Na ME se mohou dostat poprvé od roku 2015. Reprezentační sedmnáctka v podzimní úvodní fázi kvalifikace skončila ve skupině druhá za Izraelem, kterému podlehla 0:2. V dalších zápasech Češi deklasovali Arménii 7:0 a remizovali s Tureckem 1:1.