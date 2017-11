Návrat hvězdy? Na Zlatana se neptejte, odmítal po postupu švédský trenér

„To je neuvěřitelné. Za Švédsko přestal nastupovat před rokem a půl a my o něm stále mluvíme,“ prohlásil Andersson.

Jistě tušíte, o kom je řeč.

O šestatřicetiletém útočníkovi a nejlepším kanonýrovi v historii švédské reprezentace. Jenomže Zlatan Ibrahimovic žlutý dres národního týmu už neobléká, skončil po Euru 2016. Od dubna navíc kvůli zranění kolene nehraje. V létě byl dokonce bez smlouvy, až v srpnu znovu podepsal s Manchesterem United.

Nestárnoucí fenomén se rychle zotavuje a zpět na trávníku by se mohl objevit už před Vánoci. Proto ta otázka: trenére, nemohl by se Ibrahimovic vrátit i do národního týmu?

„Na Zlatana se neptejte. Měli bychom hovořit o skvělých fotbalistech, které v týmu máme,“ odmítl Andersson. „Tento večer jsou hrdinové,“ dodal po bezbrankové remíze, která poslala Švédsko dodatečně na šampionát do Ruska. Italové měli doma převahu, ale defenzivní blok soupeře neprolomili.

Dvojzápas tak rozhodla šťastná trefa náhradníka Jakoba Johanssona, který se v pátek ve Stockholmu radoval z premiérového gólu za reprezentaci. Švédové se na mistrovství světa podívají podvanácté, přičemž na předchozích dvou turnajích v Brazílii (2014) a Jihoafrické republice (2010) chyběli.

I proto se na tiskové konferenci nejčastěji skloňovalo jméno Ibrahimovice, bezesporu největší švédské fotbalové hvězdy. Po posledním kvalifikačním neúspěchu prohlásil, že světový šampionát bez něj ani nemá cenu sledovat.

„Když tu byl s námi, praktikovali jsme jiný styl. Je to skvělý hráč, ale rozhodl se tak, jak se rozhodl,“ znovu vyvrátil potenciální návrat kouč Andersson.

Sám Ibrahimovic připojil na Twitteru originální gratulaci s narážkou na své jméno – v názvu země zaměnil počáteční písmeno.

Hráčův agent Mino Raiola by se případnému comebacku svého klienta nebránil. „Pokud by to bylo na mně, sám ho na sraz dovezu,“ pousmál se.