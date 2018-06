Kluci můžou uspět, tvrdí nigerijský talent Nwakali. A mluví o finále

dnes 8:58

Fotbalisté Nigérie, kteří příští týden ve středu nastoupí v generálce na mistrovství světa proti české reprezentaci, mají na to šampionát v Rusku vyhrát. V rozhovoru pro server goal.com to prohlásil to záložník Kelechi Nwakali.

„Jsem přesvědčený o tom, že máme dobrý tým a na mistrovství můžeme něco dokázat,“ řekl devatenáctiletý fotbalista Arsenalu, který do klubu přišel v roce 2016 jako mistr světa a nejlepší hráč šampionátu hráčů do 17 let. Za londýnský celek ale ještě nenastoupil, protože zatím hostoval v Maastrichtu a Venlu. „Když budou kluci držet spolu, hrát jako tým, tak můžou uspět. A úspěchem nemyslím semifinále, ale mluvím o úplně posledním zápase turnaje,“ přidal Nwakali, který se však v Rusku nepředstaví, protože do závěrečné nominace trenéra Gernora Rohra se nevešel. O něco méně sebevědomé plány má obránce Tyronne Ebuehi, který zatím vyhlíží pouze postup ze skupiny. V ní se Nigérie postupně utká s Chorvatskem, Islandem a vicemistry světa z Argentiny. „Máme dobrý tým a když se podíváte na soupeře, tak můžeme postoupit,“ prohlásil obránce Benficy Lisabon. „Proti Argentině jsme loni hráli v přípravě a porazili jsme ji. Sice tehdy nehrál Messi, ale můžeme ji porazit znovu, stačí jen věřit,“ připomněl Ebuehi loňský listopad, kdy si Nigérie s Argentinou poradila 4:2. Šlo o teprve druhé vítězství nad jihoamerickým soupeřem v osmi zápasech.