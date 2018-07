Karviná udržela své opory. Ve fotbale ale není nic jistého, upozorňuje Vlk

Karviná sezonu rozjede dvěma zápasy venku – tuto sobotu od 17.00 v Liberci a příští týden v pátek od 19.00 v Praze se Slavií.

„Už se těšíme. Jsme rádi, že příprava je za námi,“ prohlásil Marek Janečka, který je po odchodu Pavla Eismanna nový kapitán.

Na jaře nastupoval v záloze i ve středu obrany. Nový trenér Roman Nádvorník s ním počítá na post stopera. Víc o složení mužstva neprozradil. „Ještě řeším dvě místa v sestavě,“ přiznal kouč, který přišel se změnou rozestavení. Karviná bude hrát systémem 4 - 1 - 4 - 1.

„Věřím, že nejpozději příští týden ještě jeden nebo dva hráči přijdou.“ Lubomír Vlk, sportovní ředitel MFK Karviná

„Doufám, že se nám to povede přenést do mistrovských zápasů. Chceme hrát více po lajnách a posílat do vápna více centrovaných míčů. A také být zodpovědnější v obranné fázi.“

Kromě Eismanna z hráčů, kteří nastupovali pravidelně, odešli stoper Jan Hošek do Teplic a brankáři Patriku Le Giangovi skončilo hostování. Celou přípravu fandové probírali, zda odejde i někdo z trojice Lukáš Budínský, Filip Panák a Tomáš Wágner, jak šéfové klubu po minulé sezoně připouštěli. Všichni tři však zůstávají. „Jsem rád, že nikdo z nich neodešel,“ řekl sportovní ředitel klubu Lubomír Vlk.

Zůstanou však v týmu celou nadcházející sezonu?

„Do soboty určitě,“ usmál se Vlk. „Ve fotbale není nic jistého, ale vypadá to, že celý podzim odehrají tady.“

Připustil, že zájem o karvinské fotbalisty v jiných klubech je. „A nejen o ně, jenže veškerá jednání zatím dopadla tak, že zůstávají,“ dodal Lubomír Vlk.

To, že by některý ze stávajících záložníků mohl odejít, naznačuje zájem Karvinských posílit mužstvo o dva hráče středové řady. „Věřím, že nejpozději příští týden jeden nebo dva přijdou,“ uvedl Vlk.

Dosud má mužstvo tři nové tváře. „Odešel stoper, takže jsme přivedli Jirku Pirocha, a když v Karviné skončil Eismann, nahradil ho na levém kraji obrany levonohý Luboš Tusjak. A do zálohy přišel Honza Suchan,“ vyjmenoval posily Roman Nádvorník. „Luboš už má zkušenosti s ligou, takže u nás to pro něj bude restart a pomůže nám zacelit mezeru po Eismannovi. Ještě bych ale rád měl v týmu dva kreativní hráče do záložní řady.“

Tusjak přestoupil z Vlašimi, Piroch a Suchan jsou v týmu na hostování do konce sezony z Plzně.

Odchod brankáře Patrika Le Gianga, který na jaře patřil k oporám mužstva, by neměl být problém. „Hlavně jsme chtěli podepsat Martina Berkovce, což se nám povedlo,“ zmínil staronovou brankářskou jedničku Lubomír Vlk. „Patrik měl trochu jinou představu než my, a tak se naše cesty rozešly. Dvojkou bude náš odchovanec Martin Pastornický, který se vrátil ze Slovenska. Je to příslib do budoucna,“ dodal.