Karvinští fotbalisté jdou do jarních bojů o záchranu bez posil

Nejméně 16 bodů potřebují fotbalisté MFK Karviná vybojovat na jaře k jistotě záchrany... „Třicet bodů je pro udržení magických,“ připomněl karvinský trenér Josef Mucha. A Karvinští jich nasbírali 14. Jsou třináctí jen tři body nad sestupovými příčkami.

Mucha připustil, že letos může stačit i méně bodů, jelikož liga je hodně vyrovnaná. „Ale na to se rozhodně spoléhat nebudeme,“ prohlásil. „Náš cíl je jasný a celou přípravu se na něj soustředíme – o udržení hraje pět mužstev a my jsme mezi nimi. Takže se chceme zachránit co nejdříve, a proto potřebujeme dobře vstoupit do jarní části ligy.“

Tu Karvinští rozjedou v sobotu v 15.00 na hřišti Mladé Boleslavi.

Přestupy Jak se mění prvoligové kádry před jarem 2018.

Jejich největšími protivníky v boji o záchranu jsou dvanácté Brno s 15 body, čtrnácté Slovácko s 12, patnáctý Baník Ostrava s 11 a poslední Jihlava s deseti.

O sestavě má trenér až na jeden post jasno. O který jde, neprozradil. Jisté je, že v brance začne Patrik Le Giang. Tým má na soupisce nezvykle moc brankářů – pět.

„Pastornický a Ciupa jsou talentovaní, mají vše před sebou,“ podotkl Josef Mucha. „Pastornický by ještě mohl odejít na hostování a Ciupa bude chytat za juniorku.“

K Le Giangovi tak zůstávají Martin Berkovec a Martin Krnáč, který přišel v zimě jako volný hráč. „Berkovec měl zdravotní problémy, takže trénuje čtrnáct dnů. Proto přišel Krnáč. Chtěli jsme dalšího zkušeného gólmana, abychom brankářský post dobře pokryli. Věříme, že Berkovec se časem znovu dostane do tempa.“

Zimní příprava 2018 Jak se prvoligové týmy chystají na jaro.

Na jaře se mužstvo musí obejít bez výrazných posil. Do obrany přišel Jan Štěrba na hostování do konce sezony ze Sigmy Olomouc a Pavel Dreksa se vrátil z hostování v Baku. Mucha stále ještě vyhlíží nejméně jednu posilu. Zatím marně.

„Potřebujeme posílit střed zálohy, defenzivního záložníka. A také někoho na kraj středové řady, ať už zprava, nebo zleva,“ řekl Mucha.

Je však přesvědčený, že stávající mužstvo je kvalitní. „Jen je náš kádr příliš úzký. A také jsme chtěli přivést nějaké oživení do kabiny. Přestupní termín končí v úterý, a tak věříme, že ještě nějaký z rozjednaných příchodů vyjde.“

Vzhledem k užšímu kádru si trenér pochvaluje, že má v mužstvu dva univerzály, jelikož Marek Janečka může podle potřeby hrát stopera i záložníka a Filip Panák ve středu pole nebo v útoku.

Na podzim Karvinské trápila koncovka a ta se nezlepšila ani v přípravě, kdy tým dal v sedmi duelech jen šest gólů. O ty se podělilo pět hráčů, jednu branku si soupeř dal sám.

„Neděláme si iluze, že by se nám podařilo sehnat kvalitního útočníka, ale máme Wágnera, na hrotu může být Panák a věříme, že nám pomůže i Ramírez,“ řekl Josef Mucha. „K tomu se umí prosadit Budínský. Doufám, že se o góly podělí více hráčů včetně obránců při standardních situacích. Jednoho střelce, který by dal deset gólů, nemáme.“