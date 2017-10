Jel si svoje úplně v klidu, lamentoval karvinský Wágner nad rozhodčím

„Co pískl, to musí říct rozhodčí,“ povzdechl si Tomáš Wágner po porážce 1:3. „On si pískal svůj zápas, jel si svoje úplně v klidu. Nechci jeho výkon hodnotit, ale pískl faul, který má před sebou pomezní a nic nemával.“

Wágner připustil, že šel do souboje. „Viděl jsem, že balon jde na zadní tyč, tak jsem prostě odskočil, abych si na něj mohl naskočit. To je podle mě normální věc. Abych se dostal na balon, tak jsme s Limbou samozřejmě v kontaktu, ale že by to byl nějaký velký faul? Ostatně ten zápas byl v televizi, tak ať to tam posoudí. Ale co si budeme povídat, ve středu o tom už nikdo neví.“

Odmítl, že by Karvinští hráli přehnaně tvrdě. „Před zápasem jsme se bavili o tom, že důraz na ně může platit, tak jsme tak hráli. Ve vápně rozhoduje vášeň, tak jsem ji tam dal a sudí mi dvakrát pískl faul.“

Připustil, že hostující fotbalisté byli podrážděni. „Ale jo, také chtějí vyhrát, bojují o výsledek. Snaží se rozhodčího ovlivnit, to je ve fotbale normální. Ale naučil jsem se to i v Plzni, že co se stane na hřišti, to tam zůstane. My si tam řekneme pár ostrých slov, ale po zápase se pozdravíme a jsme kamarádi.“

Gól Tomáše Wágnera ukončil karvinskou sérii bez vstřelené branky, která trvala 351 minut. „Jenže je to k ničemu, když je výsledek 1:3,“ podotkl útočník. „Mrzí to obzvlášť, když jsme srovnali na 2:2. Kdo ví, co by se dělo potom, když by náš druhý gól platil.“