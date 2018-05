Karvinský gólman Berkovec: Byla by škoda, kdybychom spadli

„Chtěli jsme dát mužstvu nějaký impulz,“ vysvětlil změnu kouč Josef Mucha. „Možná jsme to mohli udělat už dříve, i když Patrik za žádný gól vyloženě nemohl. Změna nám prospěla, Berky zápas zvládl výborně. Poradil si s tím. Je zkušený.“

„Už jsem to zažil v Bohemce. Nikdo nám nevěřil, a povedlo se. Zachránili jsme se.“ Martin Berkovec, brankář MFK Karviná

Berkovec tvrdí, že nebylo nad čím přemýšlet. „Hrajeme o záchranu, přišlo hodně lidí. Pro mě to byl dobrý zápas. Těšil jsem se. Na konci podzimu tam šel místo mě Paťo (Le Giang) a chytal dobře. Když se zachráníme, bude to i jeho zásluha.“ Martin Berkovec v duelu s Baníkem zasahoval proti třem střelám. Která ho vystrašila nejvíce?

„Ta první,“ zmínil ránu Marka Hlinky z dálky, která proletěla houfem hráčů. „Tu jsem neviděl a vyrazil ji na roh. Ta další byla taková propagační, tu jsem si spíš užil. Jinak neměli nic. Jako my. My bychom spíše potřebovali nějaký impulz dopředu.“

Baník nastoupil bez zraněného útočníka Milana Baroše. „Kdyby hrál, bylo by to zajímavější,“ usmál se Berkovec. „Ale je to další hráč. My jsme se připravovali na obě varianty. Prostě nenastoupil, a tak to je.“

Karvinský stoper Marek Janečka neřešil, kdo je v brance. „Mně je jedno, jestli chytá Berkovec, či Le Giang, nebo bude chytat Krnáč,“ zmínil trojici karvinských gólmanů. „Je tam brankář a my potřebujeme, aby něco chytil. Trenéři možná chtěli něco změnit, dát týmu nějaký impulz, a to bylo v pořádku. Gól nedostal. Chytal dobře. V tom problém nebyl, ale my jsme udělali velmi málo pro to, abychom vyhráli.“

Karviná potřebuje v sobotu zvítězit v Jihlavě. Jen tak se udrží mezi elitou.

„To bude náročné,“ uznal Martin Berkovec. „Už jsem to ale zažil v Bohemce, kdy jsme museli udělat sedm bodů ze tří zápasů. Nikdo nám nevěřil a povedlo se. Doufám, že to dopadne stejně. Byla by škoda, kdyby Karviná sestoupila. Má hezký stadion, lidi sem chodí. Znám jiné stadiony, kam moc diváků nepřijde, a budou ligu hrát. Bohužel.“