Karviná ulovila první posilu, přichází slávistický odchovanec Tusjak

„Luboše jsme sledovali delší dobu, je to levák s kvalitní kopací technikou. Doufáme a věříme, že se mu bude u nás dařit,“ uvedl pro klubový web sportovní ředitel MFK Karviná Lubomír Vlk.

Přestupy Jak se během letní přestávky mění prvoligové týmy.

Tusjak se vrací do první ligy po pěti a půl letech. V nejvyšší soutěži má na kontě 18 startů a jeden gól za Žižkov. Z angažmá ve Viktorii a následně i v Táborsku se zná s novým karvinským trenérem Romanem Nádvorníkem.

„Těším se zpět do ligy, vrátil jsem se po delší době. Doufal jsem, že ještě nějaká nabídka z ligy přijde. Hned ve druhém kole jedeme na Slavii, to se těším dvakrát víc. Musím prorazit akorát do základní sestavy,“ řekl Tusjak.