Ty prohry musíme zlomit, říká karvinský stoper Hošek

Přesto se vám podařilo vyrovnat dvěma góly během šesti minut.

Ale pak jsme si zase nechali dát zbytečný gól. Nechali jsme je utéct. Co k tomu říct. Mohli jsme některé situace dohrát klidněji a otočit utkání v náš prospěch, ale bohužel zase jsme dostali hloupé góly.

Nechybovali jste v obraně i proto, že jste až moc mysleli na útok, abyste se po třech zápasech s nulou prosadili střelecky?

Těžko říct. Ale kdybychom dali gól na tři dva my, možná by to byl úplně jiný zápas. Ale dopadlo to, jak to dopadlo.

Skoro všechny góly jste dostali podobně, když olomoučtí hráči měli ve vašem pokutovém území hodně prostoru.

Nevím, jestli jsme je špatně pokryli. Dvakrát se balón k nim nešťastně odrazil. Jednou i ode mne. Je to škoda, obzvlášť když se nám nedaří. Ani to štěstí nejde za námi. Musíme to zlomit jenom prací, jinak to nepůjde.

Důležitý byl hned ten první gól, který jste dostali z prvního útoku hostů už v 77. vteřině. Co se tam stalo?

Tu situaci jsme měli dohrát v úplně jiných částech hřiště. Obecně jsme ale do toho zápasu vstoupili špatně. Chtěli jsem hrát nátlakově, ale místo toho měla Sigma dvě tři šance, což je špatně.

Prohráli jste počtvrté za sebou, celkově popáté za sedm kol.

Jsou horší věci, ale my si věříme. Máme zkušené mužstvo, a když budeme poctivě makat, tak to zlomíme.

Ale jak, když už v příštím utkání v neděli od 17.00 hostíte předposlední Brno?

Fotbalovostí to zlomit asi nepůjde. Musíme začít hrát od podlahy a dotlačit do branky soupeře ty góly třeba se štěstím. Ale už musíme vyhrát.