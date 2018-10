Karvinští fotbalisté se zvedají. Potvrdí to také proti Dukle?

Karvinským fotbalistům trvalo deset kol, než udrželi čisté konto. Poprvé v tomto ročníku ligy nedostali gól minule v Praze s Bohemians (0:0), byť výkonem nenadchli.

„Pokud bychom v každém utkání dali tři čtyři góly a dostali jeden, tak je to v pořádku,“ neupíná se karvinský trenér Roman Nádvorník k nule vzadu.

Karviná vs. Dukla Online reportáž v neděli od 15 hodin

Souhlasí však, že mužstvu může psychicky pomoci, když nedostane gól. „Ukazuje to na jeho sílu, ale na druhou stranu nemá cenu panikařit a trápit se, když nějaký gól soupeř vstřelí,“ podotkl Nádvorník. „Když odehrajete zápas vzadu s nulou, je to ideální, ale my chceme hodně útočit a to se v obraně nějaké okénko objeví.“

Nádvorník si přeje, aby Karviná měla rychlý přechod do útoku po stranách hřiště. „Ještě více se snažíme zapojovat naše beky do tandemových náběhů, aby se dostávali dopředu a pomáhali s přečíslením. Samozřejmě doufám, že ještě zkvalitníme i obrannou fázi.“

Záložník Lukáš Budínský uvedl, že po minulých úspěšných zápasech sebevědomí karvinských fotbalistů stoupá.

„Na začátek jsme však měli hlavně těžký los, nebylo se s kým chytit,“ upozornil na protivníky, jakými byly týmy Liberce, Slavie, Jablonce a Plzně. „Odrazovým můstkem měl být zápas s Mladou Boleslaví (3:4), ale ten se nám hodně nepovedl a hlavy šly dolů. Teď jsme uprostřed tabulky a budeme se bít, abychom do konce podzimu udělali co nejvíce bodů.“

Výkony týmu ovlivnily i postupné příchody nových hráčů v už rozjeté sezoně. A nebylo jich málo. Do obrany přišli Gergö Kocsis a Ján Krivák a do zálohy Aleš Mertelj, Soufiane Dramé, Dávid Guba a Adriel Ba Loua.

„Potřebovali jsme sestavu ustálit,“ potvrdil Lukáš Budínský. „V zápase s Plzní už ale byla vidět naše herní tvář, to, jak se budeme chtít prezentovat.“

Nádvorník upozornil, že ve hře mužstva je pořád plno chyb a nedostatků. „Ale mužstvo začíná mít svou tvář. Ještě však není uzrálé, pořád je v přerodu. Stále jsme na začátku cesty. Výkony musíme stabilizovat. Třeba zápas v Teplicích jsme měli vyhrát, ale my ho ztratili (1:2). Už ale víme, kde kdo má být, jak si navzájem pomoci, jenže musíme to potvrdit v dalších zápasech.“

Nejlépe v neděli proti Dukle.

„Ta je poslední, leckdo může říct, že to bude jednoznačná záležitost, ale takové zápasy jsou nejtěžší,“ varuje Roman Nádvorník. „Bude to obrovsky náročné, bude to boj. Stačí si vzpomenout na jaro, kdy všichni počítali, že Karviná doma Duklu porazí. Jenže prohrála a dostala se do problémů, do boje o záchranu.“