Jen nedostat první gól, přejí si Karvinští před duelem v Brně

Karvinský záložník Radek Voltr očekává v Brně opatrné střetnutí. „Jde o hodně, nikdo nebude chtít udělat chybu. Určitě to bude bojovné a jen doufám, že po zápase budeme spokojenější,“ řekl Voltr.

„Základ bude, abychom nedostali gól jako první,“ upozornil karvinský trenér Josef Mucha. „Zbrojovka vychází ze zabezpečené obrany a těžko se jí střílejí branky. Zvlášť složité to je pro každého soupeře, když s ní prohrává.“ Dodal, že Brňané mají i dobře zvládnutou hru dopředu.

Zatímco Karvinští v jarní části ligy zatím neprohráli, Brno v minulých třech kolech nebodovalo. „O to to bude pro nás náročnější,“ uznává trenér Mucha. „Věřím však, že jsme dobře připraveni. Týden v nynější ligové pauze jsme věnovali kondici, což by se mělo projevit ve zbytku soutěže.“