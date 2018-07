Úkol jihlavských fotbalistů: navázat doma na výkon a výsledek z Brna

Brankář Vejmola: Před zápasem potřebuju klid Gólman Luděk Vejmola (vlevo) a útočník Stanislav Klobása se vyklusávají po tréninku Jihlavy Když před pár týdny přicházel do Jihlavy, měl jednu velkou výhodu. Zdejší prostředí totiž moc dobře znal. Třiadvacetiletý brankář FC Vysočina Luděk Vejmola v klubu už předtím tři roky působil. „Bylo to, jako bych si jen na chvilku odskočil,“ usmíval se rodák z Vyškova. Adaptace na nové prostředí tedy ve vašem případě vlastně nebyla veškerá žádná...

Přesně tak, některé kluky znám z mládežnických reprezentací as dalšími jsem se potkával na hřišti jako soupeř. Máte před zápasem nějaký rituál, kterého se vždycky držíte?

Musím mít svůj klid. Nemám rád, když je všechno moc narychlo. Třeba když se přijede později na zápas a já nemám čas se dobře připravit. Podle výsledku a výkonu z prvního zápasu to vypadá, že do Brna jste dojeli včas. Jak se vám tam chytalo?

Já jsem se vlastně dostal do brány v soutěži po nějakém tři čtvrtě roce. Nevěděl jsem moc, co od druhé ligy očekávat, ale tým zvládl zápas skvěle. Kluci Brno do nějakých velkých šancí skoro nepustili, takže zaslouží určitě velkou pochvalu. Teď vás doma čekají Pardubice, jak se těšíte na domácí premiéru?

Určitě moc. Doufám, že přijdou lidé a že i doma začneme vítězně.