Jihlavský majitel Vaculík: Trenér Svědík měl přijít o půl roku dřív

„Nějaké věci jsme si k tomu už řekli, ale ještě v tom budeme pokračovat. Hned, jak se pánové vrátí z dovolené, sedneme si a probereme, jakým způsobem tým poskládáme,“ prozradil Vaculík. „Každopádně ambice hrát první ligu v Jihlavě vždycky byly,“ doplnil.

Podle něj je jasné, že z loňského kádru Vysočiny stoprocentně odejdou minimálně dva až tři hráči. „Je o ně zájem a my je za každou cenu držet nebudeme,“ oznámil.

Konkrétní jména však uvést nechtěl.

Kdo si stáhne Ikauniekse?

Už delší dobu se nicméně mluví o odchodu útočníka Davise Ikauniekse. O víkendu se dokonce na severu sport.cz objevila zaručená informace, že čtyřiadvacetiletý Lotyš míří do Jablonce nad Nisou.

„Nic takové ale není definitivně domluveno ani potvrzeno,“ dementoval zprávu Vaculík. „Jablonec je pouze jedením ze tří nebo čtyř klubů, který má o Davise zájem. A dokud něco není tak, že je to konkrétní, jsou to pořád jen spekulace,“ dodal.

Na severu Čech by se ovšem příchodu šikovného střelce rozhodně nebránili. „Je to určitě zajímavý hráč. Nějakou kvalitu má, když v Jihlavě, která prakticky od začátku bojovala o záchranu, dal deset gólů,“ připomněl Ikaunieksovy loňské statistiky hlavní kouč Jablonce Petr Rada.

Ani on však zatím nemá informace o tom, že by nejlepší cizinec uplynulého ročníku Het ligy měl v příští sezoně oblékat jablonecký dres. „Já o tom zatím oficiálně ještě nic nevím. A není to tak, že bych chtěl něco tajit. Jestli k nám má přijít a bude to, tak to bude,“ krčil rameny Rada.

Trenér je pod smlouvou

Vysočinu by měl i ve druhé lize vést Martin Svědík. Přestože také v souvislosti s jeho jménem padaly některé možnosti odchodu do nejvyšší soutěže.

„Má smlouvu u nás, nic víc vám k tomu neřeknu,“ nechal se slyšet Vaculík. „S jeho prací byla spokojenost. Jen je škoda, že nepřišel o půl roku dřív.“

Od posledního zápasu s Karvinou, který poslal Jihlavu do druhé ligy, už uběhly více než dva týdny. Pád do nižší soutěže sice majitele klubu bolí, životní katastrofu z něj ale nedělá.

„Naučil jsem se brát věci tak, že konec jednoho může být začátkem něčeho jiného. A možná i lepšího. Neříkám, že je mi to jedno, ale v životě jsou hodnoty, které mají mnohem vyšší cenu, než abych se trápil tím, že se nepodařila zakázka, nebo že se něco prohrálo,“ uvedl Vaculík.