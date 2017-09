Každý jsme přispěli svým dílem, přiznává jihlavský Rakovan po debaklu

Zdá se, že tenhle tým vám absolutně nesedí. Vidíte to stejně?

Definitivně ano. Možná je to jen takové alibi, ale statistiky mluví jasně. Teď jsme s tím chtěli něco udělat, jenže to jde těžko, když vás je na hřišti o jednoho méně. Zase na druhou stranu nechci říct, že za ten výsledek může jen ona červená karta z 12. minuty. Každý jsme přispěli svým dílem.

Předpokládám, že ve vašem případě mluvíte o poslední páté inkasované brance? Proč jste tak váhal s odkopem?

Vymýšlel jsem nesmysly. Chtěl jsem odehrát míč fotbalově, namísto toho, abych ho prostě odkopl. A taky jsem za to byl potrestaný.

Na druhou stranu, za stavu 4:0 pro domácí bolí asi takový kiks podstatně méně, než kdyby se hrálo třeba nerozhodně. Souhlasíte?

Jasně, tady už byla, nechci říkat rezignace, ale zkrátka jsme toho měli všichni dost. Kluci naběhali spoustu kilometrů. A soupeři padlo do brány skoro všechno. Ale takový už je někdy fotbal. Bohužel.

Když se ještě vrátím k oné zmiňované červené kartě pro Petra Tlustého z 12. minuty, byla podle vás oprávněná?

Nebudu tuhle věc hodnotit, protože to nemá smysl. Už stejně nic nezměníme.

Výsledky Jihlavy v Jablonci sezona 2017/18: Jablonec – Jihlava 5:0

sezona 2016/17: Jablonec – Jihlava 5:0

sezona 2015/16: Jablonec – Jihlava 2:0

sezona 2014/15: Jablonec – Jihlava 2:0

sezona 2013/14: Jablonec – Jihlava 3:0

sezona 2012/13: Jablonec – Jihlava 1:1

Každopádně prohra 0:5 je pro tým pořádným políčkem, nemůže to znovu ohrozit vaše sebevědomí?

Myslím, že s takovými situacemi už máme své zkušenosti, takže jdeme dál. A je lepší prohrát jednou 0:5 než v pěti zápasech po sobě. Liga pokračuje a my jsme jako kolektiv silní.

Tento týden vás navíc ve středu čeká na stadionu v Jiráskově ulici pohárové utkání se Sokolovem. Berete tenhle zápas jako šanci oklepat se před domácím duelem s Baníkem Ostrava?

Určitě, protože se říká, že nejlepší lék na nepovedený zápas je hrát hned další. Takže v tomhle směru by nám mělo pohárové utkání pomoct. Proti Sokolovu se musíme zkonsolidovat, zmáknout to a pak jít v neděli na Baník.

Jak se těšíte právě na nedělního soupeře? Dá se asi předpokládat, že do Jihlavy dorazí i hodně ostravských fanoušků...

Počítám s tím, že atmosféra bude super. Že i naši příznivci dojdou ve velkém počtu. A pokud k utkání přistoupíme jako k těm předchozím domácím, můžeme uspět.