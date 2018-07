Test skončil. Jihlava musí říct, zda hráči zůstanou

„O Standův příchod jsme velmi stáli, patřil mezi vytipované hráče a jsem rád, že se podařilo splnit trenérovi toto přání co nejdříve,“ uvedl ředitel FC Vysočina Jan Staněk.

Naopak nejasná situace je kolem dvojice testovaných hráčů, polského útočníka Przemyslawa Kity a záložníka Nicolase Šumského.

„Oba hráči s námi absolvovali pár tréninků. Teď, jelikož nejsou zaregistrovaní, mají v sobotu a v neděli volno. Vedení a představenstvo poté vyhodnotí, jak to je,“ uvedl sportovní manažer FC Vysočina Josef Jinoch. „Buď se s hráči na dalším působení dohodneme, nebo ne.“

Pro Jihlavu by oba fotbalisté mohli představovat zajímavé doplnění kádru. „Musíme se dívat také na to, že přestupní období je dlouhé, končí až 7. září. A musíme být připravení na to, že o některého z našich hráčů bude takový zájem, že ho Jihlava uvolní,“ uvedl Jinoch.

Vysočinu by ještě mohl opustit některý ze čtveřice fotbalistů: Till Schumacher, Jakub Fulnek, Vladislav Levin a Jozef Urblík.