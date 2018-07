Fotbalová Jihlava zná trio gólmanů. Mládí doplnil zkušený Vejmola

„Tím by mělo být vyřešeno brankářské trio Vejmola, Sváček, Kolář,“ potvrdil ředitel jihlavského klubu Jan Staněk.

„S tím, že Sváček vypadá velmi dobře. Ale postavit to jen na takhle mladém brankáři, to nejde,“ prozradil uvažování jihlavského vedení. „Proto přichází Vejmola, který má něco odchytáno a byl už i v Jihlavě. Takže je to dobré řešení.“

Start druhé ligy Jihlava odehraje první utkání druhé ligy v neděli 22. července. Začnou pikantním duelem v Brně.

Někdejší mládežnický reprezentant v tehdy prvoligové Jihlavě působil v letech 2013–2016 (včetně půlročního hostování v druholigovém Kolíně), v konkurenci Jana Hanuše a Mateje Rakovana se však mezi tři tyče v áčku neprosadil.

Později proto dal přednost nabídce Mladé Boleslavi, za kterou odchytal 19 ligových utkání. V jarní části posledního ročníku však usedal pouze na lavičku náhradníků.

Nyní je tak zpátky v Jihlavě. „Náš rozchod nebyl úplně šťastný, ale nebylo to nic, co by se nedalo zapomenout,“ uvedl Staněk.