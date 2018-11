Jihlava inkasuje jednu ránu za druhou. Ale tým se drží nahoře

Optimisté se radují, pesimisté nevěřícně kroutí hlavou. Bezprostředně po sestupu z nejvyšší domácí fotbalové soutěže se sice v Jihlavě mluvilo o rychlém návratu mezi elitu, jenže v následujících týdnech a měsících musel FC Vysočina zdolávat jednu nečekanou překážku za druhou. Přesto s drobnými výkyvy vše ustál a společně s Českými Budějovicemi se už pár kol přetahuje o vedoucí příčku druholigové tabulky.

„Co se týká léta, měli jsme málo hráčů, ale přesto se nám na poslední chvíli podařilo kádr složit a začali jsme výborně,“ uvedl k začátku letošní sezony trenér Martin Svědík. „Potom nás však zasáhl odchod Schumachera a Urblíka, což byla pro mužstvo další velká rána, protože ti, kteří je nahradili, neměli takovou formu,“ dodal.

Analýza

Přesto se Svědíkovi podařilo přeskládat tým tak, aby opět začal vítězit. „My jsme si nestavěli cíle jako že musíme být první, druzí nebo třetí, my jsme šli do každého zápasu s tím, že v něm chceme uspět,“ prozradil kouč. Bez jakýchkoli pochybností to byl právě Martin Svědík, díky kterému se Jihlavě první půlrok ve druhé lize vydařil.

Nezahořkl, když ho vedení FC Vysočina v létě nepustilo do prvoligové Dukly Praha, naopak ještě šlápl na pedál, aby dokázal, že umí i z neustále se měnícího týmu vyždímat maximum.

Nikdy se neschovával za fráze a náznaky, pokaždé pojmenoval věci pravým jménem. Z jeho hodnocení bylo vždy jasně znát, s kým byl spokojený a kdo ho naopak zklamal.

Jenže nakonec právě on sám připravil Vysočině tu nejtěžší překážku – kývl na nabídku prvoligového Slovácka a s sebou se rozhodl vzít i zbytek realizačního týmu.

Pravda, odešel s čistým štítem, zanechal Jihlavu na čele tabulky a ukázal jí, že skutečně může pomýšlet na návrat do nejvyšší domácí soutěže. A právě o to víc bude na jaře mužstvu chybět.

Kdo bude Svědíkův nástupce?

Jeho odchod nyní nahrává zase o něco víc pesimistům, jenže optimisté se své naděje na dobrý konec příběhu nechtějí vzdát. Pořád přece existuje možnost, že bude mít FC Vysočina při výběru nového kouče znovu šťastnou ruku.

Podle informací MF DNES jsou ve hře například Petr Havlíček, Jaroslav Hynek, Daniel Šmejkal či Radim Kučera.

„Mohu potvrdit, že tato jména skutečně figurují na našem seznamu. Neznamená to ale, že všechny oslovíme. Některé schůzky nicméně již proběhly a dál budeme pozici trenéra řešit v příštích dnech. Pokud vše půjde dobře, rádi bychom ho představili hráčům ještě před odchodem na dovolenou,“ oznámil ředitel jihlavského klubu Jan Staněk.

Otázkou ovšem je, zda bude mít nový trenér k dispozici celý stávající kádr, nebo jestli z něj zase někdo odejde. Není totiž tajemstvím, že ekonomicky si Vysočina v současné době nemůže zrovna pískat – firma PSJ, která do FC Vysočina pumpovala peníze, je totiž v insolvenci. A jednou z variant, jak sehnat peníze na další fungování klubu, je další prodej hráčů. Zájem je přitom především o Jiřího Klímu a Jakuba Fulneka. „Rozpočet na jaro máme již částečně pokrytý, ale pokud jednání s novými partnery nebudou úspěšná, pak pravděpodobně ještě jednoho až dva hráče pustíme,“ přiznal Staněk s tím, že klub eviduje zájem až o pět svých hráčů.

Nejasno je také na postu gólmana. Ten sice měla Jihlava v první půlce sezony velmi silný, když skvělé výkony podávali jak Luděk Vejmola, tak i Patrik Vízek. Jenže ani o jednom se nedá stoprocentně říct, že ho bude moci Vysočina využívat i na jaře. Ve větším ohrožení je přitom druhý jmenovaný, kterému končí hostování z Hradce Králové.

V zimní přestávce, která pro Vysočinu začala hned po sobotním bezbrankovém utkání v Pardubicích, bude mít zkrátka vedení jihlavského klubu co dělat, aby i na konci sezony optimisté slavili a pesimisté znovu nevěřícně kroutili hlavou.