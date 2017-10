Jako proti diviznímu soupeři. K San Marinu máme respekt, tvrdí Kopic

Kopic je jedním ze dvou plzeňských fotbalistů v aktuální nominaci trenéra Karla Jarolíma. Michael Krmenčík, nejlepší ligový střelec, je tím druhým.



„Moc bych si chtěl před plzeňskými fanoušky zahrát. Doufám, že přijdou,“ vzkázal jim na dálku Kopic. Že v Plzni, kam chodí na ligové zápasy stabilně vysoké návštěvy, fanoušci tribuny zaplní, je pravděpodobné. Ale nastoupí i Kopic?

Formu rozhodně má, jenže v zápase proti sanmarinskému outsiderovi možná bude chtít trenér otestovat i jiné hráče. Zvlášť na kraj zálohy, Kopicovu pozici, jich má Jarolím doslova zástup: Jankto, Falta, Zmrhal, Sýkora, případně Kadlec.

„Já osobně se cítím dobře,“ prohlašuje Kopic. „V klubu mi věří trenér Vrba, teď jsem dostal šanci i od trenéra Jarolíma,“ dodává.

Jarolím s ním sice nebyl spokojený po zápase s Německem, a proto v Severním Irsku nehrál. Ve čtvrtek byl ovšem v Ázerbájdžánu zpátky v základní sestavě a odvděčil se gólem.

„Formu z klubu jsem si přenesl do reprezentace, což mě těší. Ale že bych měl životní formu, tak to nevnímám. A hlavně podobná přirovnání nemám rád,“ vysvětluje.

Čísla však mluví v jeho prospěch. Kopic nastoupil do všech devíti ligových zápasů, dal jeden gól, na čtyři přihrál a dvakrát se trefil i v pohárech. V Plzni je momentálně jedním z klíčových mužů.

Dvojí vítězství Ve čtvrtek vyhráli čeští reprezentanti v Ázerbájdžánu (2:1), o hodinu dřív než kvalifikační duel začínal v Plzni zápas domácího poháru proti Opavě (4:1). „S Michaelem Krmenčíkem jsem se podívali na sestavu, s klukama jsme si ve společné skupině popřáli štěstí a po zápase jsme zkontrolovali výsledek. Viděli jsme čtyři jedna, tak jsme byli spokojení.“

„Trenér Vrba mi dal větší volnost. Dřív jsem se měl držet víc u lajny, teď si můžu seběhnout na střed, což mi vyhovuje. Navíc mám za sebou bez zranění celou přípravu,“ odhaluje důvody dobrého vstupu do sezony.

Ta pro něj pokračuje v neděli proti San Marinu, o týden později - už v dresu Plzně - na Spartě. „Náboj těch zápasů bude úplně jiný. V reprezentaci jde o koeficient a všechno okolo, na Spartě to bude hodně vyhecované. Dřív to bylo možná tak, že se Plzeň hecla na Spartu, ale teď to vidím naopak,“ říká.

To ale přeskakujeme. Teď je na řadě San Marino, fotbalový trpaslík. „Máme k nim respekt. Jsme však velký favorit, měli bychom zvítězit a dát hodně branek. Pro ztrátu neexistuje žádná omluva,“ ví Kopic.

„Ale fotbal je krásný v tom, že i slabší může porazit silnějšího. Přirovnal bych to k poháru, kde i týmy z divize nebo třetí ligy také občas favorita zaskočí. Proto jsem radši opatrný, i když vím, že bychom si s nimi měli poradit. Musíme dát rychlé góly,“ velí Kopic před utkáním, které začne na plzeňském stadionu v neděli ve 20.45.