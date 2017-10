A teď na San Marino. Takové zápasy nikdo moc nemusí, přiznává Brabec

Hledat pozitiva na neúspěšné evropské kvalifikaci o mistrovství světa je složité. Jakub Brabec, v současnosti hráč belgického Genku, to přesto zkusil.



„Před kvalifikací skončilo spoustu zkušenějších hráčů a třeba právě tohle byl ten test, zkouška pro nás mladší, abychom se někam posunuli a v příští kvalifikaci byli úspěšnější,“ přemýšlí Brabec.

„I kvůli nevyrovnaným výsledkům se nás tu vystřídalo hodně. Kdyby se dařilo, stanovila by se stoperská dvojice a nemělo by smysl do ní sahat, takhle jsme se tu protočili s Markem Suchým, Tomášem Kalasem,“ pokračoval.

S novináři mluvil v pátek odpoledne. Unavený z nočního přesunu z Baku popisoval: „Já toho moc po cestě nenaspal. Pro nás to ale rozhodně neznamená žádné alibi před nedělí, protože času je dost. Navíc jsme vyhráli, což je důležité i z pohledu, že se cestuje v lepší atmosféře a regenerace je potom jednodušší.“

I po výhře, která už nic neřešila? Šance vaše i Ázerbájdžánců na postup už byly dávno pryč.

Možná se to na zápase projevilo. Bylo to uvolněnější, tlaku nebylo tolik. Na druhou stranu víme, jak je reprezentace v České republice sledovaná, každý chce převést to nejlepší.

Vám se to ve čtvrtek v Baku podařilo?

Víme, že nám chyběly góly. Vytvořili jsme si spoustu šancí a také herně jsme měli zápas pod kontrolou. Když přišla zčista jasna ta penalta, zareagovali jsme dobře i na ní, vstřelili jsme branku a povedlo se nám to dotáhnout. A jsme za to rádi.

Nicméně i Ázerbájdžánci ještě měli šance. Jejich protiútoky vám dělaly problémy.

Jak jsme na nich leželi, tak ta hra byla otevřená a oni určitě mají kvalitní a rychlé hráče do brejků. K tomu ten Brazilec, který jim tvořil hru a sbíral odražené míče, což pro nás všechny pokaždé znamenalo sedmdesát osmdesát metrů sprintu zpátky. Takže o téhle jejich kvalitě jsme věděli, trochu nás to možná strašilo a dvě šance si vytvořili. Ale znovu říkám: my jsme měli brankových situací rozhodně víc, proto mě mrzí, že jsme nedali víc gólů.

Něco podobného asi lze očekávat i v neděli. Proti San Marinu vy obránci budete muset hrát hodně dopředu, budete muset částečně tvořit hru.

Jasně, ale já věřím, že kvalita San Marina je menší a těch chyb se ještě víc vyvarujeme. Taky si myslím, že ve venkovním zápase budou zalezlí ještě víc než normálně, takže tvořit hru budou spíš záložníci než my stopeři.

Máte rád takové zápasy?

Nejsou oblíbené u nikoho... Vlastně můžeme jen ztratit, každý očekává, že se to musí zvládnout, jenže dnes už není doba, kdy se každý porazí sám. Hodně hráčů rychle běhá, dobře brání. Musíme hlavně dát brzy branku.

Jak se hledá před takovým zápasem motivace?

Pomůže nám, že hrajeme v Plzni, kam - doufejme - přijdou diváci a pak je to daleko jednodušší. Ale pořád je to reprezentační utkání, hrajeme o koeficient... Musíme být namotivovaní

Na minulý reprezentační sraz jste z Belgie nedorazil, vašemu Genku začátek sezony také nevyšel podle představ, ale ještě hůř je na tom váš bývalý klub Sparta. Sledujete jí?

To víte, zajímá mě a moc jí fandím. Viděl jsem možná pět z devíti ligových zápasů, ale výsledkově to bohužel nefunguje, což mě mrzí...

A kdy se to podle vás otočí, pokud vůbec?

Těžko se mi o tom mluví. Já už několikrát cítil, že by to mohlo přijít, že si to sedlo, ale pak zase následuje další ztráta. Jako naposledy na Dukle.

Tam dost možná Sparta definitivně nechala všechny naděje na titul. Nebo věříte, že zápas proti Plzni, který se hraje za týden, může všechno změnit?

I když to zní hloupě, možná už by se teď neměli soustředit na titul, třeba přijde, třeba ne, ale zásadní je uklidnit situaci nějakou výhrou, protože těch problémů tam měli daleko víc. Já budu Spartě vždycky věřit, tak doufám, že to přijde teď proti Plzni, že vyhrajeme.