Acosta se upsal Jablonci na tři roky. Jsem šťastný, vyznal se

Sedmadvacetiletý Acosta už v české lize oblékal dres Bohemians Praha 1905, pak odešel do Mexika a letos v lednu se do Česka vrátil a v Brně obnovil spolupráci s trenérem Romanem Pivarníkem. K záchraně v nejvyšší soutěži Zbrojovce nepomohl a nyní zvýší konkurenci na kraji zálohy v Jablonci, kterého čeká premiérová účast v základní skupině Evropské ligy.

„Jsem šťastný, že jsem do Jablonce přestoupil. Je to velmi dobrý klub a jsem připravený za něj bojovat. Jsou tu hodně kvalitní hráči a makáme naplno každý den, abychom byli na soutěž dobře připravení. Čeká nás hodně zápasů v české lize, v Evropské lize i v domácím poháru,“ řekl k uzavřenému přestupu do Jablonce Rafael Acosta, jenž dosud v 1. české lize odehrál 39 zápasů a vstřelil osm branek.

V dresu jabloneckých fotbalistů tak může Acosta nastoupit v soutěžním utkání poprvé v pondělí. To jeho nový tým odehraje zápas 1. kola nového ročníku 1. ligy na stadionu Baníku Ostrava. Duel začne v 18 hodin a vysílá ho ČT Sport.