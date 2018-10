Rozjetý Jablonec čeká derby proti mužstvu bez trenéra

Favoritem zápasu je domácí Jablonec, který se v lize rozjel ke skvělým výkonům a ostudu nedělá ani v Evropě. S Libercem doma čtyřikrát za sebou neprohrál, naposledy na jaře na Střelnici zvítězil 2:0.

„Derby bude mít zase velký náboj a věřím, že na něj přijde ještě víc diváků než na pohárový zápas s Astanou,“ říká trenér Jablonce Petr Rada, který už zažil jako trenér obou týmů řadu derby. „Zápas s Libercem bude možná ještě těžší na psychiku hráčů, ale dosud jsme neměli problém se přepnout z Evropské ligy na českou. Vždycky je to ale trochu riziko, protože to jde rychle za sebou.“

„Je to derby, které je založené na vztahu fanoušků a klubů a my uděláme všechno pro to, abychom získali trofej zpátky do Liberce,“ slíbil liberecký trenér Zsolt Hornyák. „Jablonec má silné mužstvo vyšperkované výkonem Trávníka, který bude asi nejnebezpečnější, ale my se v přípravě zaměřujeme na celý tým.“

Jablonec vyhrál poslední čtyři ligová utkání a ve třech z nich neinkasoval. Liberec bude v derby oslaben na dvou místech. Hrát nemůže obránce Mikula, který dostal v minulém zápase se Slavií červenou kartu. A na lavičce nebude ani trenér Hornyák, který nesmí vést tým ve dvou utkáních kvůli kritice rozhodčích. Tým tak do derby povede asistent Branislav Sokoli.

Jablonec - Liberec Sledujte od 17.00 online.

„Známe silné stránky Jablonce, což je hlavně vynikající forma Trávníka a Masopusta, mají také velmi dobrou stoperskou dvojici. Jsem ale přesvědčený, že my zase máme vyšší kvalitu ve středu hřiště, kde trojice Ševčík, Breite, Oscar hraje v poslední době velice dobře,“ řekl Sokoli.

Zatímco Liberec měl na přípravu celý týden, Jablonec má za sebou čtvrteční zápas Evropské ligy proti Astaně (1:1). „To by mohla být naše jediná výhoda,“ řekl Hornyák.

„Hráči s náročným programem musí počítat, a pokud to bude možné, nechci dělat moc změn v sestavě, ale rozhodne zdravotní stav,“ naznačil jablonecký kouč Petr Rada.

„Jde to rychle za sebou, nebudeme mít až tolik času na odpočinek, ale mně osobně to vyhovuje, když hrajeme víc zápasů a míň trénujeme. Myslím, že mi na derby ještě nějaké síly zůstaly a spoluhráčům taky, protože kondičně jsme připravení dobře,“ tvrdí jablonecký záložník Jakub Považanec, střelec jediného gólu proti Astaně.

„Moc se na derby těšíme, Liberec má kvalitní tým, bude to zase vyhecované. Sice máme víc bodů, ale tato derby favority nemají, takže se na něj nepasujeme. Hrajeme ale doma, takže samozřejmě půjdeme jedině za vítězstvím.“

Zatímco nejlepším jabloneckým střelcem je se 6 góly ve skvělé formě hrající Michal Trávník, na liberecké straně je to čtyřgólový Roman Potočný. Ten hrál celý druhý poločas se Slavií se sešitým nártem, ale v derby nebude chybět. „Trénuju celý týden, budu v pořádku. Jsem vychovaný tak, že nesmím být uplakánek,“ řekl Potočný. Liberečtí fanoušci se na derby chystají tradičně vlakem a na stadion Střelnice pak půjdou v průvodu městem.