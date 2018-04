Čekal jsem dlouho, ale jednou to přijít muselo, říká po gólu Schick

Patrik Schick slaví svůj první ligový zásah v dresu AS Řím.

dnes 13:59

Dočkal se. První ligový zásah v dresu AS Řím zaznamenal český útočník Patrik Schick, který do klubu z italské metropole přišel před touto sezonou ze Sampdorie. Trefil se proti celku SPAL, nad kterým fotbalisté AS Řím zvítězili 3:0.

„Začátek sezony nebyl takový, jaký jsem si představoval. Bylo to i vinou zranění, kterými jsem si prošel,“ vykládá Schick, který se dosud trefil jen jednou – v domácím poháru proti FC Turín. „Dlouho jsem na tenhle gól čekal, ale spolu s týmem jsem tvrdě pracoval a věděl jsem, že to dříve nebo později přijde.“ Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Na hřišti SPAL šli hráči AS Řím do vedení po vlastním gólu Vicariho, náskok pak navýšil Nainggolan. Právě u zásahu belgického záložníka se na první pohled zdálo, že Schick míč při cestě do branky lehce usměrnil. Český reprezentant však přiznává, že střelu netečoval. „Ne, sice jsem chtěl, ale na míč jsem nedosáhl,“ říká. Dočkal se o pár minut později, kdy si naskočil na centr Pellegriniho a zblízka poslal balon hlavou do sítě. A další cíl pro mladého forvarda? „Tohle vítězství nám pomůže i proti Liverpoolu. V Lize mistrů jsem gól ještě nedal, tak doufám, že to také přijde,“ uzavírá. Úvodní semifinálový duel nejprestižnější pohárové soutěže odehraje AS Řím na hřišti Liverpoolu v úterý.