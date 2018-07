Schick v přípravě válí a říká si o místo. Trefil se i proti Tottenhamu

První sezona v římském klubu se mu příliš nevydařila, v italské lize zaznamenal pouhé dvě branky. Sám dobře ví, že to bylo málo. Vždyť o rok dříve se za Sampdorii trefil jedenáctkrát. Aby se usadil v základní sestavě, musí předvést víc.

AS Řím - Tottenham 1:4

„Mám tři týdny volna, ale odpočívat budu jen jeden. Pak začnu sám trénovat, abych byl na nový ročník připravený,“ řekl v červnu Schick.

A snaha se mu zatím evidentně vyplácí. V úvodním přípravném duelu se čtvrtiligovou Latinou (9:0) nasázel hattrick a u dvou gólů asistoval, přitom odehrál pouze poločas.

Jedinou branku AS Řím zaznamenal v souboji s Avellinem (1:1) a nyní se v americkém San Diegu parádně trefil do sítě Tottenhamu.

