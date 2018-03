Juventus porazil AC Milán a zvýšil svůj náskok, Neapol jen remizovala

Skóre otevřel přízemní střelou z poměrně velké vzdálenosti Paulo Dybala, na jeho zásah odpověděl hlavičkou po rohovém kopu bývalý hráč Juventusu Leonardo Bonucci. Ukončil tak 959 minut trvající sérii turínského celku bez obdržené branky, druhou nejdelší v historii Serie A.

Na další - rozhodující - gól se čekalo do 79. minuty, kdy se do vzduchu zavěsil Juan Cuadrado a hlavou poslal míč do sítě. Pojistku vítězství přidal v závěru Sami Khedira.

Vedoucí Juventus tak nyní má v tabulce čtyřbodový náskok na druhou Neapol, která dlouho prohrávala v Sassuolu a zachránil ji až vlastní gól domácího celku.

Fotbalisté AS Řím vybojovali na hřišti Boloni bod za remízu 1:1. O nerozhodném výsledku rozhodl vyrovnávací trefou čtvrt hodiny před koncem střídající Edin Džeko.

Šanci na hrotu AS Řím dostal hned od úvodu český útočník Patrik Schick. Odehrál celý zápas, gólově prosadit se však nedokázal.

Na trávník se krátce podíval i záložník Ladislav Krejčí v dresu Boloni, do hry naskočil v 90. minutě z lavičky.

Poslední Benevento statečně bojovalo na hřišti Lazia. Od 9. minuty hrálo po vyloučení brankáře Puggioniho v deseti, přesto se dostalo do vedení 2:1.

Po hodině hry však domácí zařadili vyšší rychlostní stupeň a třemi rychlými góly zlomili odpor protivníka. Lazio nakonec zvítězilo vysoko 6:2, Benevento zůstává na hřištích soupeřů nadále bez bodu.

Atalanta triumfovala na domácím stadionu nad Udinese 2:0. V dresu hostujícího celku odehrál 80 minut Jakub Jankto, další český záložník Antonín Barák chyběl kvůli disciplinárnímu trestu.

30. kolo italské ligy: Boloňa - AS Řím 1:1 (18. Pulgar - 76. Džeko), Atalanta - Udinese 2:0 (68. Petagna, 74. Masiello), Cagliari - FC Turín 0:4 (61. Falqué, 65. Ljajič, 79. Ansaldi, 89. Obi), FC Janov - SPAL Ferrara 1:1 (30. Lapadula z pen. - 60. Lazzari), Fiorentina - Crotone 2:0 (3. Simeone, 62. Chiesa), Inter Milán - Hellas Verona 3:0 (1. a 49. Icardi, 13. Perišič), Lazio Řím - Benevento 6:2 (19. a 68. Immobile, 60. Caicedo, 66. De Vrij, 83. Lucas Leiva, 90.+1 Alberto z pen. - 23. Cataldi, 51. Guilherme), Chievo - Sampdoria Janov 2:1 (62. Castro, 79. Hetemaj - 26. Quagliarella z pen.), Sassuolo - Neapol 1:1 (22. Politano - 80. vlastní Rogério), Juventus Turín - AC Milán 3:1 (8. Dybala, 79. Cuadrado, 87. Khedira - 28. Bonucci).

Tabulka Mužstvo Z V R P S B 1 Juventus 30 25 3 2 70:16 78 2 Neapol 30 23 5 2 64:20 74 3 AS Řím 30 18 6 6 50:24 60 4 Inter Milán 29 16 10 3 50:21 58 5 Lazio Řím 30 17 6 7 73:39 57 6 AC Milán 29 15 5 9 42:35 50 7 Bergamo 29 13 8 8 45:31 47 8 Sampdoria 29 13 5 11 48:45 44 9 Fiorentina 29 11 9 9 39:33 42 10 FC Turín 29 9 13 7 41:36 40 11 Boloňa 30 10 5 15 35:42 35 12 Udinese Calcio 29 10 3 16 38:44 33 13 FC Janov 29 8 7 14 22:30 31 14 Cagliari 29 8 5 16 27:48 29 15 Chievo Verona 29 7 7 15 27:48 28 16 Sassuolo Calcio 29 7 7 15 19:49 28 17 SPAL Ferrara 30 5 11 14 29:51 26 18 Crotone 29 6 6 17 27:52 24 19 Hellas Verona 29 6 4 19 25:59 22 20 Benevento 29 3 1 25 21:69 10

Atalanta Bergamasca Calcio : Udinese Calcio 2:0 (0:0) Góly:

68. Petagna

74. A. Masiello Góly:

Sestavy:

Gollini – Tolói, Palomino, A. Masiello – Castagne (46. Hateboer), de Roon (90+2. Haas), Freuler, Gosens, Cristante – A. Gómez (C) – Petagna (89. Barrow). Sestavy:

Bizzarri – Stryger Larsen, Danilo (C), Nuytinck – F. Zampano, Ingelsson, Balić, Jankto (81. Pontisso), Adnan (73. Maxi López) – de Paul, Perica (81. Widmer). Náhradníci:

Beriša, F. Rossi – Bastoni, Barrow, Caldara, Cornelius, Haas, Hateboer, Mancini, Melegoni. Náhradníci:

Gasparini, Scuffet – Samir, Maxi López, Widmer, Gi. Pezzella, Pontisso, Ndreu. Žluté karty:

69. Petagna Žluté karty:

42. Nuytinck, 57. de Paul Rozhodčí: Pairetto – Tonolini, Liberatore

Cagliari Calcio : Turín FC 0:4 (0:0) Góly:

Góly:

61. Falqué

65. Ljajić

79. Ansaldi

89. Obi Sestavy:

Cragno – Romagna, Ceppitelli, Castán – Faragò, Deiola (63. Ceter), Padoin, Barella (88. Dessena), Miangue – Sau (C) (71. Han), Pavoletti. Sestavy:

Sirigu – Moretti, Burdisso, N'Koulou (46. Bonifazi) – Rincón, Acquah (54. Ljajić), Baselli, Ansaldi, De Silvestri – Belotti (C), Falqué (77. Obi). Náhradníci:

Crosta, Rafael – Andreolli, Lykogiannis, Pisacane, Caligara, Cossu, Dessena, Ionita, Ceter, Giannetti, Han. Náhradníci:

Ichazo, Coppola – A. Barreca, Bonifazi, Berenguer, Edera, Obi, Valdifiori, Ljajić. Žluté karty:

Žluté karty:

70. Ansaldi

Janov CFC : Spal 1:1 (1:0) Góly:

30. Lapadula Góly:

60. Lazzari Sestavy:

Perin (C) – Biraschi, Spolli, E. Zukanović – Lazović, L. Rigoni, Bertolacci, Hiljemark (72. Rossi), Laxalt – Panděv (60. Taarabt), Lapadula (82. I. Medeiros). Sestavy:

Meret – Cionek, Vicari, Felipe – Lazzari, Schiattarella, Viviani, Grassi, F. Costa – Paloschi (70. Floccari), Antenucci (C) (82. Vitale). Náhradníci:

Lamanna, Zima – Cofie, Bessa, El Yamiq, I. Medeiros, Migliore, Omeonga, P. Pereira, Rossettini, Rossi, Taarabt. Náhradníci:

A. Gomis, Marchegiani – Bonazzoli, Floccari, Konate, Salamon, Schiavon, Väisänen, Vitale. Žluté karty:

37. L. Rigoni, 64. Biraschi, 72. Lazović, 87. Taarabt Žluté karty:

72. F. Costa Červené karty:

Červené karty:

28. Vicari Rozhodčí: Piero Giacomelli

Chievo Verona : UC Sampdoria 2:1 (0:1) Góly:

62. L. Castro

79. P. Hetemaj Góly:

26. Quagliarella Sestavy:

Sorrentino – Cacciatore, Bani, Tomović, Gobbi – L. Castro, Radovanović, Depaoli (78. P. Hetemaj), Giaccherini (74. Birsa) – Stępiński, Inglese. Sestavy:

Viviano – Sala, Silvestre, Regini, Murru – Praet, Torreira, Linetty – Caprari – Quagliarella (74. R. Álvarez), D. Zapata (58. G. Ramírez). Náhradníci:

Confente, Seculin – Gaudino, Birsa, Pellissier, P. Hetemaj, Léris, Gamberini, Pucciarelli, Cesar, N. Rigoni, Meggiorini. Náhradníci:

Belec, Tozzo – Stijepović, R. Álvarez, G. Ramírez, J. Andersen, G. M. Ferrari, Capezzi, Verre. Žluté karty:

31. Tomović, 58. Depaoli, 84. Bani Žluté karty:

65. Regini, 86. Torreira Rozhodčí: Orsato – Di Fiore, Manganelli

Bologna FC : AS Řím 1:1 (1:0) Góly:

18. Pulgar Góly:

76. Džeko Sestavy:

Santurro – Torosidis (77. M'Baye), De Maio, Helander, Masina – A. Poli, Pulgar, Donsah – Verdi (90. Krejčí), Palacio (C), Di Francesco (71. Orsolini). Sestavy:

Alisson – Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov – Nainggolan (17. Gerson), De Rossi (C), Strootman (75. Defrel) – El Shaarawy (61. Džeko), Schick, Perotti. Náhradníci:

Ravaglia – Á. Nagy, G. González, Džemaili, Destro, Krejčí, M'Baye, Avenatti, Falletti, S. Romagnoli, Ch. Keita, Orsolini. Náhradníci:

Lobont, Skorupski – Pellegrini, Juan Jesus, Džeko, Capradossi, Gonalons, Defrel, Peres, Gerson, J. Silva. Žluté karty:

37. Santurro, 72. Pulgar, 87. Palacio Žluté karty:

45+2. De Rossi Rozhodčí: Irrati – Carbone, Schenone

US Sassuolo Calcio : SSC Neapol 1:1 (1:0) Góly:

22. Politano Góly:

80. Rogério (vla.) Sestavy:

Consigli – Goldaniga, Acerbi (C), Peluso – Lirola, L. Mazzitelli (78. Cassata), Missiroli, Sensi (84. Magnanelli), Rogério – Politano, D. Berardi (73. Ragusa). Sestavy:

Reina – Hysaj, Koulibaly, Albiol, Rui – P. Zieliński, Jorginho (65. Milik), Allan (83. Diawara) – Callejón, D. Mertens (75. Hamšík), L. Insigne (C). Náhradníci:

Pegolo – Lemos, Dell'Orco, Adjapong, Magnanelli, Biondini, Cassata, Duncan, Matri, Pierini, Babacar, Ragusa. Náhradníci:

Rafael Cabral, Sepe – Milić, Chiricheş, Tonelli, Ch. Maggio, Hamšík, Machach, Rog, Ounas, Diawara, Milik. Žluté karty:

35. Peluso, 44. D. Berardi, 59. Goldaniga, 86. Cassata, 89. Ragusa Žluté karty:

31. Albiol, 42. Jorginho Rozhodčí: M. Fabbri – S. Alassio, S. Giovane

Juventus FC : AC Milán 3:1 (1:1) Góly:

8. Dybala

79. Cuadrado

87. S. Khedira Góly:

28. Bonucci Sestavy:

Buffon (C) – Barzagli, Benatia, Chiellini – Lichtsteiner (46. Costa), S. Khedira, Pjanić (75. Bentancur), Matuidi (61. Cuadrado), Asamoah – Dybala, Higuaín. Sestavy:

G. Donnarumma – Calabria, Bonucci (C), A. Romagnoli, Ricardo Rodríguez – Kessié, Biglia (76. Montolivo), Bonaventura – Suso, André Silva (65. N. Kalinić), Çalhanoğlu (80. Cutrone). Náhradníci:

Pinsoglio, Szczęsny – De Sciglio, Cuadrado, Marchisio, Costa, Höwedes, Rugani, Sturaro, Bentancur. Náhradníci:

An. Donnarumma, Storari – Antonelli, Musacchio, C. Zapata, Locatelli, J. Mauri, Montolivo, Borini, Cutrone, N. Kalinić. Žluté karty:

38. Benatia Žluté karty:

39. Ricardo Rodríguez, 52. Biglia, 82. Montolivo Rozhodčí: Mazzoleni – Giallatini, Paganessi

Inter Milán : Hellas Verona FC 3:0 (2:0) Góly:

1. Icardi

13. Perišić

49. Icardi Góly:

Sestavy:

Handanovič – Cancelo, Škriniar, Miranda, D'Ambrosio (59. Santon) – Rafinha (75. Valero), Gagliardini – Candreva, Brozović, Perišić – Icardi (C) (65. Éder). Sestavy:

Nícolas – A. Ferrari (57. Bianchetti), Caracciolo, Vuković, Souprayen – Aarons (65. Verde), Rômulo (C), Marcel Büchel, Calvano – Fares, Petković (79. Cerci). Náhradníci:

D. Padelli, Berni – Lisandro López, Vecino, Karamoh, Valero, Santon, Dalbert, Pinamonti, Éder. Náhradníci:

Silvestri, Coppola – Verde, Fossati, Cerci, F. Zuculini, Bianchetti, Lee Seung-woo, Bearzotti, Boldor, Valoti, Felicioli. Žluté karty:

64. Gagliardini Žluté karty:

5. Marcel Büchel, 35. Fares, 77. Rômulo Červené karty:

Červené karty:

90. Nícolas Rozhodčí: Rocchi – Lo Cicero, Liberti

ACF Fiorentina : FC Crotone 2:0 (1:0) Góly:

3. Simeone

63. Chiesa Góly:

Sestavy:

Sportiello – Laurini (83. Gaspar), Ge. Pezzella (C), Hugo, Olivera – Cristóforo (52. Br. Dabo), Veretout – Eysseric, Saponara, Chiesa (75. Lo Faso) – Simeone. Sestavy:

Cordaz (C) – Faraoni, Ceccherini, M. Capuano, Martella – Barberis (56. Crociata), Mandragora, Benali – F. Ricci (72. Sampirisi), Trotta, Stoian (64. Ar. Ajeti). Náhradníci:

Cerofolini, Drągowski – Milenković, Zekhnini, Falcinelli, Br. Dabo, Lo Faso, Bastiao Dias, Gaspar. Náhradníci:

Festa, Viscovo – Rohdén, Izco, Pavlović, Zanellato, Sampirisi, Tumminello, Crociata, Ar. Ajeti, Tochukwu Nwankwo. Žluté karty:

30. Cristóforo, 32. Ge. Pezzella, 42. Veretout, 78. Olivera Žluté karty:

16. F. Ricci, 18. Mandragora, 19. Stoian, 48. M. Capuano Červené karty:

Červené karty:

57. M. Capuano Rozhodčí: Valeri – Bottegoni, Santoro