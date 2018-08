Třetí výhra? Sokolov ale dolů nepatří, varuje hradecký kouč

Nebudu vás napínat, takto pohodový vstup do sezony se jim naposledy povedl před devíti lety na začátku druholigového ročníku označeného letopočty 2009/2010. Tehdy Hradec nejprve porazil Jihlavu, pak si dojel pro tři body do Karviné a trojlístek úvodních výher zakončil domácím úspěchem nad Hlučínem.

Proč to před dnešním dopoledním zápasem 3. kola Fotbalové národní ligy v Sokolově zmiňuji? Protože pokud Hradečtí dnes vyhrají, devět let starý úspěch si zopakují.

Pro nezasvěceného fanouška by to neměl být neřešitelným problém, Sokolov totiž začal sezonu úplně opačně než Hradec: první dvě utkání totiž prohrál. Přesto kouč Zdenko Frťala před dnešním duelem neváhá říct: „Čeká nás soupeř, který bude z prvních třech kol nejkvalitnější. I když zatím tomu jeho postavení v tabulce neodpovídá.“

Vysvětlení není těžké, los totiž sokolovský tým poslal v úvodních dvou kolech na hřiště soupeřů, v Ústí nad Labem a ve Vítkovicích prohrál. „Dva zápasy venku, dvě porážky. Stejný začátek jako loni, takže jsme samozřejmě zklamaní z toho, že nám vstup nevyšel ani letos,“ posteskl si pro klubový web kouč Sokolova Pavel Horváth.

Možná o to větší motivaci bude dnes dopoledne domácí tým mít. Vymazat nulu v kolonce získaných bodů, navíc v duelu s týmem, který pro většinu soupeřů představuje ambiciózního soka s prvoligovými zkušenostmi, je velké lákadlo. „Budeme to chtít zlomit a hlavně doma bodovat daleko více než loni,“ potvrzuje sokolovský kouč.

Přesto Hradec může do Sokolova vyrazit v pohodě. Byť ne vše bylo v prvních dvou zápasech excelentní, má z nich šest bodů. Navíc se Sokolovem už deset let neprohrál a do jeho sestavy se mohou vrátit obránci Martinec a Funda, kteří minule absentovali kvůli zranění. I proto se, kromě zmiňovaných navrátilců, nedají v sestavě Hradce očekávat převratné změny.

„Jsem rád, že mi hráči dávají důvod k tomu, abych sestavu příliš nerotoval. To jsou příjemné starosti,“ potvrdil Frťala.

Dnešní utkání 3. kola Fotbalové národní ligy mezi Sokolovem a Hradcem Králové začne v 10.15.

Na závěr ještě pár slov k hradeckým startům do sezony, kterými jsme začali. V té, o které jsme mluvili, Hradec nakonec postoupil. Dva roky předtím Hradec rovněž ve 2. lize na začátku třikrát vyhrál, ale postup z toho nebyl. A tři výhry v 1. lize? V poslední době ani jednou, i když před sedmi lety k tomu bylo nakročeno. Po výhrách nad Žižkovem a v Teplicích ale do Hradce přijel Liberec a bylo po sérii úspěchů. Naopak začala šňůra čtyř zápasů bez získaného bodu.

Jak to bude po dnešku?