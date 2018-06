První Brazilec v historii Hradce. Zkusí nahradit góly kanonýra Pázlera

Odjezd zredukoval kádr, nejeli Nosek ani Schwarz Avizovaná redukce poměrně širokého kádru, který se od minulého pondělí připravuje na novou sezonu, nepostihla jen mladé hráče. Na soustředění do Písku totiž neodjeli ani zkušený střední obránce Nosek či záložník Schwarz. První z nich proto, že jeho výkonnost není po sérii zranění odpovídající, druhý proto, že by z hradeckého klubu rád odešel. Jednatřicetiletý Nosek v minulých sezonách sice často patřil do základní sestavy Hradce, ale ještě častěji se potýkal se zraněními. Nyní to vypadá, že po třech a půl letech na východě Čech končí. O pět let mladší Schwarz dostal po minulé sezoně od klubu svolení, že si může hledat nové angažmá, ačkoliv má v Hradci ještě rok platnou smlouvu. Několik zájemců se sice objevilo, ale k dohodě mezi kluby zatím nedošlo. Hradec už dříve opustilo několik hráčů z kádru z minulé sezony. Brankář Lindr a obránce Krátký odešli do druholigového Ústí nad Labem, skončili záložník Súkenník a obránce Pajer. Na soustředění neodjeli ani někteří další hráči. Trénovat v Hradci s juniorkou zůstali Eliáš a Soukeník, ve výpravě chyběl také útočník Šípek, který v podzimní části ligy půjde na hostování. Do Písku tak odcestovalo 22 hráčů včetně tří gólmanů. Nechyběli mezi nimi Finěk z dorostu, Martinec a Robert Jukl z juniorky ani trojice navrátilců z hostování, kterými jsou Hynek, Trávníček a Stejskal.