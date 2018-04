Hradecký obránce Urma: O postupu se nebavíme, ale mužstvo sílu má

Navíc k tomu v posledním vítězném zápase ve Vlašimi obránce Otto Urma, zimní posila hradeckých fotbalistů, přidal krásný gól, první ligový v barvách nového týmu. „Byl asi pěkný, ale potěší každý,“ netají fotbalista, který do Hradce přišel až na druhý pokus. Svým prvním gólem v jeho dresu zvyšoval ve Vlašimi na 3:0.

Loni v létě se to nepovedlo, neodradily vás v zimě podzimní výsledky Hradce?

Viděl jsem to, ale nijak mě to nenahlodalo. V Teplicích jsem byl dlouho, chtělo to změnu a Hradec byl v tomto směru nejsympatičtější. I tím, že vydržel.

Jaro s jedinou výjimkou vychází dobře, takže panuje spokojenost?

S výsledky určitě ano, ale ve hře ještě hluchá místa jsou. Teď se nám daří dopředu, jen na to navázat.

o bylo důležité pro to, aby se tým na jaře oproti podzimu výsledkově zvedl? Vítězný gól v nastaveném čase prvního jarního zápasu s Českými Budějovicemi?

Určitě pro nás byl důležitý i proto, že jsme asi nebyli lepším týmem. Myslím si ale, že nás paradoxně nastartovala prohra v následujícím utkání na Žižkově. Tam se to nepovedlo. Hned nato jsme jeli na derby do Pardubic a nikdo nám moc nevěřil.

Právě v Pardubicích jste odstartovali sérii, která čítá už tři výhry. V tabulce vás to posunulo na třetí místo, ale postupové příčky jsou zatím hodně daleko.

Bohužel. My jsme sice na jaře vyhráli čtyřikrát, ale druhá Příbram neztrácí a zatím je ten odstup velký.

Mohl být menší právě v neděli, kdy vy jste vyhráli ve Vlašimi. Avšak půl hodiny poté Příbram v Českých Budějovicích v samém závěru vstřelila gól a znovu vyhrála. Sledovali jste to v kabině?

Sledovali, zatím se nám i kvůli tomu nedaří její náskok snížit. Ale teď asi měla trochu štěstí.

Z třetího místa vám na postupové chybí jediná příčka. Je to aktuální téma?

V kabině určitě, ale nebavíme se o tom. Naším cílem je všechno vyhrát. A pak uvidíme.

A když se postup nepovede?

To se stát může, ale když to nevyjde letos, příští rok o to zabojujeme znovu, sílu v týmu máme.