Povedený restart hradeckého Fundy: podzim promarodil, na jaře už pálí

Všechno, co teď fotbalově prožívá, mělo v jeho případě přijít o několik měsíců dříve. Poté, co z Českých Budějovic přestoupil do Hradce Králové.

Jenomže hned v prvním ligovém zápase v dresu Hradce se Jiří Funda zranil a do konce podzimu pak už nestihl nastoupit ani k jednomu zápasu. Pro nového hráče v týmu snad nejhorší možný scénář.

„Už to bylo tak trochu na hlavu,“ nerad se vrací k podzimu, který prakticky kompletní promarodil.

Konečně třetí výhra v řadě? Dvě výhry v posledních dvou zápasech je vynesly v druholigové tabulce vzhůru, případná třetí by jejich jarní zlepšení jen potvrdila. Fotbalisté Hradce Králové se o ni pokusí ve Vlašimi, pokud se jim tam podaří vyhrát, bude to poprvé, co by uspěli ve třech zápasech za sebou. „Rádi bychom na předcházející dva zápasy navázali, i když ve Vlašimi to lehké nebude, tým udělal v posledních dvou letech velký pokrok,“ uvedl pro klubový web Ondřej Prášil, asistent hlavního kouče Hradce Havlíčka. Pro Hradec bude nedělní zápas přímým testem, jak na tom je ve srovnání s týmy, které jsou na postupové příčce. Vlašim totiž ve středu prohrávala 0:4 v dohrávce s Příbramí. Té aktuálně patří v tabulce druhá příčka. „My chceme hlavně potěšit naše fanoušky a uděláme pro to maximum,“ sdělil Prášil. Hradec na jaře ztratil body jen v nevydařeném zápase v Praze na Žižkově, jinak si do tabulky připsal už devět bodů. Naposledy za vysokou výhru 5:1 nad Třincem, který se od začátku sezony pohybuje na předních příčkách. Ve Vlašimi je ale asi čeká trochu jiný soupeř. „Jejich způsob hry se přibližuje modernímu fotbalu, kdy všichni hráči jsou hodně v pohybu a kvalitní na míči,“ poznamenal hradecký asistent. Nedělní druholigové utkání Hradce Králové ve Vlašimi začne v 16.30.

I proto při zmínce o současném zdraví, výhrách týmu i prvním ligovém gólu vstřeleném za nový klub, kam vloni v létě přišel, raději klepe na dřevo. A věří, že to bude pokračovat už v neděli ve Vlašimi.

Po podzimních trablech to pro vás nyní musí konečně být úleva.

Teď se už opravdu cítím dobře, protože podzim byl opravdu frustrující a byl jsem hodně naštvaný, co jsem si musel prožít.

Všechno začalo hned v prvním zápase druhé ligy proti Táborsku, který jste nedohrál. Co se stalo?

Natrhl jsem si zadní stehenní sval. Trochu jsem cítil, že mě tahá, už poslední tréninky před zápasem, ale chtěl jsem hrát, vzal si prášek a šel. A sval nevydržel, odehrál jsem jen půl hodiny a musel jsem střídat.

Nastoupil jste na levé straně obrany, kde se v poslední době zranilo víc hradeckých hráčů. Neslyšel jste na to nějaké narážky?

Ani ne, ale na podzim jsem si něco málo přece jen vyslechl. Sezona pokračovala a já jsem stále nemohl hrát. Kluci kolem mě makali, pro mě byla tak maximálně posilovna.

Prý vám uškodilo i to, že jste se pokoušel o návrat. Bylo to moc brzy?

Těžko říct, ale po třech týdnech jsem to zkusil a zranění si obnovil, což se pak ještě opakovalo a podzim mezitím běžel.

V listopadu jste se konečně objevil alespoň v zápase juniorky. Už bylo všechno v pořádku?

Se svalem ano, ale zase jsem si v tom utkání přisedl koleno. Zápas jsem sice dohrál, ale zase jsem potřeboval pauzu. Až v zimní přestávce se všechno dalo dohromady.

Svým novým spoluhráčům jste nemohl pomoci, jak jste vnímal jejich podzimní výsledky a to, jak pro Hradec podzim skončil?

Myslím si, že takhle to asi málokdo čekal. Ukázalo se ale, že druhá liga není jednoduchá soutěž a že je těžké se v ní prosadit. Podle mě nám chybělo i trochu štěstí, v několika zápasech jsme o body přišli až v jejich závěrech, mít čtyři pět bodů navíc, byli bychom trochu někde jinde.

Jaro asi zatím výsledkově nevypadá špatně, co tomu říkáte?

Zatím snad můžeme být spokojeni. Pochopitelně s výjimkou zápasu na Žižkově, který nás přehrál, tam se to nepovedlo. A mě mrzí pohár se Zlínem. Měli jsme dvě velké šance, já jednu z nich. Kdybych ji proměnil, dalo se hrát o postup, Zlín v té době nebyl v pohodě.

Gólu jste se dočkal až teď proti Třinci, kdy vás spoluhráči poslali před téměř prázdnou branku.

Připravili to krásně. Když jsem ji pak viděl na videu, tak to nevypadalo tak jasně, ale já před sebou viděl jen prázdnou branku, bylo to celkem jednoduché.

V neděli jedete do Vlašimi, co se podle vás dá očekávat od tohoto soupeře?

V týmu jsou vesměs mladí, běhaví kluci, navíc budou hrát doma, takže nic jednoduchého. My jsme ale teď dvakrát vyhráli, a pokud se chceme držet nahoře, potřebujeme přidat další výhru. Je naším jasným cílem.