Po pauze hraje Hradec šlágr. Jihlava má ligové parametry, ví kouč Frťala

Druholigová soutěž se znovu rozjíždí po reprezentační pauze. „Druhý týden už jsme směrovali k zápasu v Jihlavě, myslím, že nás čeká soupeř, který má ligové parametry,“ nechal se slyšet trenér Hradce Zdenko Frťala.

Tomu se během přestávky do sestavy vrátilo několik zraněných hráčů, na seznamu zraněných zůstávají jen hráči s dlouhodobějšími potížemi. Největší trable řeší Michal Trávníček, který je po diagnostické artroskopii kolena. Ta potvrdila přetržený zkřížený vaz. „Vůbec jsme nečekali, že zranění, které utrpěl ve Varnsdorfu, bude tak vážné,“ uvedl hradecký trenér.

Naopak spolehnout se bude moci na novou posilu týmu Michala Kopečného. Ten na konci přestupového období přišel na východ Čech ze Zlína. „Vnímám ho jako hráče, který má v sobě buldočí vůli, zarputilost, je to profesionál. Věřím, že přinese kvalitu, protože má ligové a pohárové zkušenosti,“ věří ve schopnosti nového hráče v týmu Frťala.

Jihlava se po sestupu dokázala dostat do formy a na začátku sezony sbírala výhry. Teď trochu polevila, v posledních třech utkáních získala pouze dva body.

„Jihlava určitě patří mezi top tři týmy druhé ligy. S výsledky v poslední době nemůžou být spokojeni, ale jejich kvalita je velká,“ míní Frťala. Jeho svěřenci poslední utkání před reprezentační pauzou naopak zvládli, doma 3:1 porazili Vlašim.

Jihlava však bude pro Hradec těžší prověrkou. A to přesto, že před koncem přestupového období přišla o dva klíčové hráče. Odešli levý obránce Till Schumacher do Bohemians 1905 a kreativní záložník Jozef Urblík do Puskás Akadémia.