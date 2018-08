Série skončila, Hradec zeď Vítkovic neprorazil

Co chybělo Hradci k výhře také ve čtvrtém zápase nové sezony?

Odpověď je jednoduchá. Prorazit obranu urputně bránícího soupeře tak, aby z toho byl gól.

Hradec si totiž ve svém čtvrtém duelu sezony vyzkoušel, jaké to je hrát proti soupeři, jenž téměř vše vsadil na obranu.

Přesto nebyli Hradečtí bez šance na další vítězný úspěch. Zvlášť v 1. poločase si několikrát s defenzivou soupeře poradili. Jenomže zakončení vázlo.

První tutovka přišla po necelých šesti minutách, akce Vlkanovy a Urmy připravila šanci Martanovi, ten ale skákavý míč z několika kroků do branky neusměrnil.

Na druhé straně v 19. minutě kontroval Vladimír Mišinský, ale střelu útočníka s hradeckou minulostí Ottmar poměrně snadno kryl.

A pak už se připomněl v úvodu sezony velmi produktivní Vlkanova. Ve 25. minutě si pohrál s hostujícím stoperem Mikulou, po zemi přesně vystřelil, jenomže do tyčky.

O deset minut později nádherně prošel středem hřiště Černý, našel v šanci Kropáčka, ale gólman Šustr měl navrch.

Tlak Hradce byl s blížící se přestávkou až drtivý, hosté se na polovinu soupeře prakticky nedostávali, ale bezbrankovou remízu ubránili.

Druhá půle? Podobný průběh jako první. Hrálo se převážně na polovině Vítkovic, ale rozdíl byl přece jen vidět. Jednak vyložené šance na straně domácích už nebyly tak patrné. A jednak hosté se alespoň občas pokoušeli přejít do rychlého protiútoku a některé šance vypadaly nebezpečně. Přesto byl Hradec k výhře blíž. Jenomže dělovka Zorvana těsně minula branku Vítkovic, neprosadili se ani další. Hradec se hnal do útoku, kouč Frťala to podporoval posíláním dalších ofenzivních hráčů na hřiště, ale tentokrát vše marné, Hradečtí poprvé v nové sezoně nejenže nevyhráli, ale ani nevstřelili gól.

I tak jim po čtyřech kolech bude patřit v druholigové tabulce místo hodně nahoře. Bránit ho ale nyní budou dvakrát na hřištích soupeřů. Za týden se představí v Prostějově, o další týden později ve Varnsdorfu. Domácí prostředí si znovu užijí až na začátku září, kdy na východ Čech přijede mužstvo Vlašimi.