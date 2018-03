Měli jsme být důraznější, možná se projevil náš náročný týden, řekl Vrba

Plzeňský trenér Pavel Vrba se rozhodl změnit své oblíbené rozestavení s jedním hrotovým útočníkem. Ke Krmenčíkovi tentokrát přibyl Chorý. Tah se vydařil, oba skórovali.

„Pokud dají oba útočníci po gólu, tak svým způsobem splnili svůj úkol,“ řekl Vrba.

Směrem dozadu to ale bylo horší. Viktoria dvakrát ztratila vedení a z duelu s Libercem si odnáší jen bod za remízu 2:2. Podle Vrby chyběl ve hře jeho svěřenců potřebný důraz.

Čím si vysvětlujete to polevení ve druhé půli, které vyústilo ve vyrovnání soupeře?

Nevím přesně. Vedli jsme 2:1 a chtěli jsme hrát více ze zabezpečené obrany, bohužel soupeř nás zatlačil, navíc jsme nezískávali ty odražené míče. Možná se projevilo i to, že jsme měli náročný týden. Samozřejmě je to ale chyba, nemělo by se to stávat. Měli bychom být mnohem důraznější, především ve středu pole.

Změnili jste rozestavení, nastoupili jste se dvěma útočníky. Chorý i Krmenčík skórovali, přesto je z toho nakonec jen bod. Jak tento tah zpětně hodnotíte?

V útočné fázi byli nebezpeční a vytvářeli šance. Nejenže dali branku, ale měli i další příležitosti. Myslím si, že to nebyl špatný tah a že to může být řešení i pro příští zápasy.

Na jaře jste v lize ještě nevyhráli, co tomu proti podzimní části chybí?

Vítězství. (smích) Ty dva góly, co jsme dostali tentokrát, jsme na podzim nedostávali. Samozřejmě pokud v domácím utkání dvakrát vedete, tak byste to měli zvládnout.