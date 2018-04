(Ne)regulérní gól? Šural hrál rukou, přiznal střelec gólu Kadlec

Domácí Sparta vstoupila do utkání slušně. Do vedení se dostala po půlhodině hry, kdy se z přímého kopu parádně trefil Stanciu.

V druhé půli, kritické fázi předchozích sparťanských zápasů, dokonce přišlo herní zlepšení a pojišťující branka Václava Kadlece, který se trefil i v minulém kole proti Plzni. Tenkrát to však na výhru nestačilo.

Důležitý triumf posunul Spartu na třetí příčku, Jablonečtí jsou aktuálně pátí.

Je po vás velkou úlevou, že jste takto zvládli utkání proti velice těžkému soupeři?

Samozřejmě. Tušili jsme, že to bude obtížné. Mají spoustu hráčů ve formě, třeba Masopust odehrál výborný zápas. Bylo vidět, že Jablonec hraje velmi dobře. V první půli měli jednu dvě šance, ve druhé také jednu, do ničeho jiného jsme je nepustili. Zasloužili jsme si vyhrát.

Byl to nejlepší druhý poločas Sparty v jarní části?

Určitě, protože jsme ho snad poprvé neprohráli. (smích) Suverénně nejlepší.

Měli jste v hlavách, že Jablonec je váš přímý konkurent a hraje se o třetí místo?

Nemyslím si, že by nás to nějak svazovalo. Všichni ale víme, jak tabulka aktuálně vypadá, takže v tomhle směru je tohle vítězství strašně důležité. Jsme rádi, že jsme to zvládli.

V druhém poločase jste se objevil i na hrotu, přestože jste začal na pravém křídle. Jaké jste obdržel o přestávce pokyny?

Měl jsem za úkol hlavně napadat stopery, nenechat je rozehrát. Třeba se Stanciem jsme se několikrát protočili už v prvním poločase, příliš velká změna to nebyla.

Skóroval jste v druhém zápase za sebou. Cítíte, že se opět dostáváte do formy?

Já se necítil špatně ani předtím, akorát to tam prostě nepadalo. Teď se to dvakrát podařilo. Občas se stane, že se k vám míč nějak odrazí jako tentokrát ke mně, jindy to nepřijde několik zápasů v řadě. Doufám, že to bude takhle pokračovat.

Byl gól z vašeho pohledu regulérní? Předcházela mu Šuralova hra rukou...

Byla to ruka. Kdyby tady bylo video, tak gól neplatí. V tu chvíli jsem nevěděl, že to tak bylo. Pepa Šural mi asi po pěti minutách říkal, že zahrál rukou, ale nechtěně.

Dodá vám vydařený druhý poločas sebevědomí? Rozjetého soupeře jste téměř do ničeho nepustili...

Byli jsme na tom fyzicky líp než Jablonec. Jejich zadní řada už pak tolik nevytlačovala, měli jsme hodně prostoru k protiútokům, ale neřešili jsme ty situace správně. Že jsme na tom fyzicky dobře, jsme prokázali už v Plzni. Od toho se můžeme odpíchnout.

Kouč Hapal v posledních duelech stabilizoval sestavu. Jak se to na týmu projevuje?

Vždycky je lepší, když se hraje víc zápasů ve stejném složení. Musím vyzdvihnout výkon Semiha Kayi, který dlouho nehrál. Klobouk dolů před ním, že to takhle zvládl. Měl to těžké.

Věříte, že třetí místo udržíte až do konce ligy?

Máme to ve svých rukách. Hrajeme doma s Olomoucí, která je blízko nás. Navíc Liberec čeká utkání proti Slavii. Teď musíme zvítězit v Ostravě a myslím si, že to bude fajn. Je úleva, že jsme konečně třetí. Už jsme tam mohli být dávno, kdybychom naší hloupostí některé zápasy nepoztráceli.